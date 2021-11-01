Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211101/kubra-par-imamoglu-partisine-2023te-aday-gosterin-ya-da-gostermeyin-ben-geliyorum-mesaji-verdi-1050363270.html
Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi
Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasına dikkat çekerek, "İmamoğlu... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:46+0300
2021-11-01T11:49+0300
politika
istanbul
chp
ibb
kübra par
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050315820_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_2c1f25e27bf1a4a0be78ab3bfb13d92f.jpg
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki 29 Ekim kutlamalarında öyle bir konuşma yaptı ki partisine “2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum” mesajı verdi" görüşünü savundu.Par yazısında, "Nasıl mı? 'Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hâkim kılacağız. Tüm dünyaya örnek olacak yeni bir başarı hikâyesine hep birlikte imza atacağız. Her kentte, her köyde, her mahallede eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hâkim olacak' gibi cümleler kurarak... İktidar hedefini açıkça ortaya koydu... 2023 yerine "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı" dedi, böylelikle sadece gelecek seçime değil, daha uzun vadeli bir hedefe işaret etti. İstanbul’a değil, Türkiye’ye seslendi. HDP tabanını yine ihmal etmedi, 'Türk vatandaşları' değil “Türkiye vatandaşları” dedi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/imamoglundan-ikinci-yuzyil-mesaji-bu-ulkede-milletin-dedigi-olacak-1050315936.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050315820_104:0:1897:1345_1920x0_80_0_0_f3c5e7f67f72e2605a27fc1d0f86e942.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, chp, ibb, kübra par, ekrem imamoğlu

Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi

11:46 01.11.2021 (güncellendi: 11:49 01.11.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İBB
Abone ol
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasına dikkat çekerek, "İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki 29 Ekim kutlamalarında öyle bir konuşma yaptı ki partisine “2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum” mesajı verdi" görüşünü savundu.
Par yazısında, "Nasıl mı? 'Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hâkim kılacağız. Tüm dünyaya örnek olacak yeni bir başarı hikâyesine hep birlikte imza atacağız. Her kentte, her köyde, her mahallede eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hâkim olacak' gibi cümleler kurarak... İktidar hedefini açıkça ortaya koydu... 2023 yerine "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı" dedi, böylelikle sadece gelecek seçime değil, daha uzun vadeli bir hedefe işaret etti. İstanbul’a değil, Türkiye’ye seslendi. HDP tabanını yine ihmal etmedi, 'Türk vatandaşları' değil “Türkiye vatandaşları” dedi" ifadesini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
TÜRKİYE
İmamoğlu’ndan ‘ikinci yüzyıl’ mesajı: Bu ülkede, milletin dediği olacak
29 Ekim, 23:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:48Otogaza 48 kuruş zam geliyor
11:46Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi
11:30Lavrov: Terörün Afganistan’dan yayılmasına izin vermemeliyiz
11:28Reuters'a konuşan yetkili: Erdoğan, protokol sorunu nedeniyle planını iptal edip Türkiye'ye döndü
11:25Elektrikli scooter ile hafif ticari aracın altında kalan güvenlik görevlisi: 6 bin lira fatura geldi
11:25İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı: En çok İranlı ve Rus turist geldi
11:23İsrail, tam aşılı turistlere kapılarını açtı
11:21Şeytan Kilisesi'nin 'onursal rahibi' Marilyn Manson, Kanye West'in kilise konserinde
11:21BM'ye göre servetinin yüzde 2’siyle açlıktan ölenleri kurtarabilecek Musk: Kanıtlayın, yapayım
11:00Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktı
10:58Avustralya, Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
10:52Suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen işyeri sahibinden şikayetçi oldu
10:47Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak
10:40Rusya’da aşı yaptıranların toplu taşıma araçlarını yüzde 50 indirimli kullanması teklifi
10:37Yeni Zelanda'da 'Yılın Kuşu' yarışmasını yarasa kazandı
10:36Akciğer tomografi çekimi pandemide 20 kat arttı
10:32Rekabet Kurulu'nun 'fahiş fiyat' cezaları borsayı vurdu: Zincir marketler güne satışla başladı
10:25Mersin'de boşanma davası: 'Eşim bana eskort ayarladı'
10:15Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım
10:07Bir göründü, pir göründü: Melania Trump yine 'memnun değil'