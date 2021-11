https://tr.sputniknews.com/20211101/kubra-par-imamoglu-partisine-2023te-aday-gosterin-ya-da-gostermeyin-ben-geliyorum-mesaji-verdi-1050363270.html

Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi

Kübra Par: İmamoğlu, partisine '2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı verdi

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamalarındaki konuşmasına dikkat çekerek, "İmamoğlu... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:46+0300

2021-11-01T11:46+0300

2021-11-01T11:49+0300

politika

istanbul

chp

ibb

kübra par

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050315820_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_2c1f25e27bf1a4a0be78ab3bfb13d92f.jpg

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki 29 Ekim kutlamalarında öyle bir konuşma yaptı ki partisine “2023’te aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum” mesajı verdi" görüşünü savundu.Par yazısında, "Nasıl mı? 'Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hâkim kılacağız. Tüm dünyaya örnek olacak yeni bir başarı hikâyesine hep birlikte imza atacağız. Her kentte, her köyde, her mahallede eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hâkim olacak' gibi cümleler kurarak... İktidar hedefini açıkça ortaya koydu... 2023 yerine "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı" dedi, böylelikle sadece gelecek seçime değil, daha uzun vadeli bir hedefe işaret etti. İstanbul’a değil, Türkiye’ye seslendi. HDP tabanını yine ihmal etmedi, 'Türk vatandaşları' değil “Türkiye vatandaşları” dedi" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/imamoglundan-ikinci-yuzyil-mesaji-bu-ulkede-milletin-dedigi-olacak-1050315936.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, chp, ibb, kübra par, ekrem imamoğlu