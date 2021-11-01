https://tr.sputniknews.com/20211101/nevzat-aydin-yemeksepetindeki-ceoluk-gorevini-birakti-1050361491.html

Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktı

Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktı

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, şirketteki CEO’luk görevini bıraktığını açıkladı. Aydın, görevi yıllardır İş Geliştirme Sorumlusu pozisyonunda çalışan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:00+0300

2021-11-01T11:00+0300

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türkiye

yemek sepeti

ceo

nevzat aydın

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Aydın, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” diye yazdı.Öte yandan Aydın, görevi Mert Baki'nin devralacağını açıkladı. Aydın, "Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam" ifadesini kullandı.Aydın, hayatının sonraki döneminde kendisine, ailesine ve filantropiye zaman ayırmak istediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210624/mansur-yavastan-lezzet-ankara-projesine-tepki-gosteren-yemek-sepeti-ceosu-nevzat-aydina-yanit-1044807886.html

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yemek sepeti, ceo, nevzat aydın