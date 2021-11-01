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Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktı
11:00 01.11.2021 (güncellendi: 11:04 01.11.2021)
© DHAYemeksepeti - Nevzat Aydın
© DHA
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, şirketteki CEO’luk görevini bıraktığını açıkladı. Aydın, görevi yıllardır İş Geliştirme Sorumlusu pozisyonunda çalışan Mert Baki'nin sürdüreceğini belirtti.
Aydın, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” diye yazdı.
Öte yandan Aydın, görevi Mert Baki'nin devralacağını açıkladı. Aydın, "Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam" ifadesini kullandı.
Aydın, hayatının sonraki döneminde kendisine, ailesine ve filantropiye zaman ayırmak istediğini söyledi.
... karalamalara karşın açık ara ile lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.— Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 1, 2021
Benden sonraki dönemde yıllardır bizimle olan Mert Baki görevi devralacak. Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam. Yemeksepeti post-pandemi dönemi için mükemmel derecede hazır. Unutmadan Yemeksepeti Mahalle açıldı. :)— Nevzat Aydın (@zagortenay76) November 1, 2021