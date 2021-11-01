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https://tr.sputniknews.com/20211101/otogaza-48-kurus-zam-geliyor-1050363397.html
Otogaza 48 kuruş zam geliyor
Otogaza 48 kuruş zam geliyor
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
zam
lpg
otogaz
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Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor.Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.İstanbul'da 6.10-6.18 TL'den satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.58-6.66 liraya yükselecek. Ankara'da 6.73, İzmir'de 6.52 liraya çıkacak.
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zam, lpg, otogaz

Otogaza 48 kuruş zam geliyor

11:48 01.11.2021
© REUTERSLPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS
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Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 6.10-6.18 TL'den satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.58-6.66 liraya yükselecek. Ankara'da 6.73, İzmir'de 6.52 liraya çıkacak.
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