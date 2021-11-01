Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211101/otogaza-48-kurus-zam-geliyor-1050363397.html
Otogaza 48 kuruş zam geliyor
Otogaza 48 kuruş zam geliyor
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T11:48+0300
2021-11-01T11:48+0300
2021-11-01T11:46+0300
ekonomi
zam
lpg
otogaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103714/02/1037140263_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1425d491b9a1fe109d85d0c0bcd0e909.jpg
Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor.Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.İstanbul'da 6.10-6.18 TL'den satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.58-6.66 liraya yükselecek. Ankara'da 6.73, İzmir'de 6.52 liraya çıkacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103714/02/1037140263_321:0:1521:900_1920x0_80_0_0_2b96088f805050d207f9d6cccfd42ff1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zam, lpg, otogaz
Otogaza 48 kuruş zam geliyor
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Bu gece yarısından itibaren
otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 6.10-6.18
TL'den satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.58-6.66 liraya yükselecek. Ankara'da 6.73, İzmir'de 6.52 liraya çıkacak.