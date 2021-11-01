https://tr.sputniknews.com/20211101/otogaza-48-kurus-zam-geliyor-1050363397.html

Otogaza 48 kuruş zam geliyor

Otogaza 48 kuruş zam geliyor

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş zam bekleniyor. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

zam

lpg

otogaz

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Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor.Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.İstanbul'da 6.10-6.18 TL'den satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6.58-6.66 liraya yükselecek. Ankara'da 6.73, İzmir'de 6.52 liraya çıkacak.

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2021

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zam, lpg, otogaz