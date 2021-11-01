https://tr.sputniknews.com/20211101/pkkli-kalkan-avrupadan-savasi-surdureceksiniz-diye-bize-defalarca-dayatmalarda-bulunuldu-1050384529.html

PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu

PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirterek, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:44+0300

2021-11-01T19:44+0300

2021-11-01T19:47+0300

türkiye

avrupa

pkk

duran kalkan

kürt

rudaw

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Terör örgütü PKK’nın kurucularından Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportajda, “Avrupa’da ateşkes için zemin bulamadık” dedi.Rudaw’ın aktardığına göre PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını” belirten Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.Kalkan, Erdoğan’ın ilk başta bu devletlerin hepsinin çözüm istediğini sandığını, dolayısıyla “Kürt sorununu çözersem destek verirler” dediğini ancak kısa sürede gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu bizzat gördüğünü ve dışarıdan destek bulamadığını belirtti.

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avrupa, pkk, duran kalkan, kürt, rudaw