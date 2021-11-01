https://tr.sputniknews.com/20211101/pkkli-kalkan-avrupadan-savasi-surdureceksiniz-diye-bize-defalarca-dayatmalarda-bulunuldu-1050384529.html
PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu
PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirterek, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:44+0300
2021-11-01T19:44+0300
2021-11-01T19:47+0300
türkiye
avrupa
pkk
duran kalkan
kürt
rudaw
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101993/49/1019934974_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0e729a1f8f02c91be4f3bd859b1de24e.jpg
Terör örgütü PKK’nın kurucularından Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportajda, “Avrupa’da ateşkes için zemin bulamadık” dedi.Rudaw’ın aktardığına göre PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını” belirten Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.Kalkan, Erdoğan’ın ilk başta bu devletlerin hepsinin çözüm istediğini sandığını, dolayısıyla “Kürt sorununu çözersem destek verirler” dediğini ancak kısa sürede gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu bizzat gördüğünü ve dışarıdan destek bulamadığını belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101993/49/1019934974_89:0:924:626_1920x0_80_0_0_9a47d7bd15ec783fda0fe1df6fdd3cb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, pkk, duran kalkan, kürt, rudaw
PKK'lı Kalkan: Avrupa'dan, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu
19:44 01.11.2021 (güncellendi: 19:47 01.11.2021)
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirterek, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK’nın kurucularından Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportajda, “Avrupa’da ateşkes için zemin bulamadık” dedi.
Rudaw’ın aktardığına göre PKK yönetiminin “ateşkes ilan etmek için Avrupa’da yasal açıklama zemini bulamadığını” belirten Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.
Kalkan, Erdoğan’ın ilk başta bu devletlerin hepsinin çözüm istediğini sandığını, dolayısıyla “Kürt sorununu çözersem destek verirler” dediğini ancak kısa sürede gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu bizzat gördüğünü ve dışarıdan destek bulamadığını belirtti.