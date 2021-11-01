https://tr.sputniknews.com/20211101/rusya-ve-zimbabve-uzayda-isbirligi-yapacak-1050385253.html

Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak

Rusya ve Zimbabve uzayda işbirliği yapacak

Rusya ve Zimbabve uzay ajanslarının, uzay araştırmaları ve uzayın barışçıl amaçla kullanımı alanında işbirliği muhtırasını imzaladığı belirtildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Roscosmos ve ZINGSA (Zimbabve Ulusal Jeo-uzamsal ve Uzay Ajansı), uzay araştırmaları ve uzayın barışçıl amaçla kullanımı alanında işbirliği muhtırasını imzaladı” ifadesine yer verildi.Moskova’da, 1 Kasım Pazartesi günü yapılan görüşmeye Roscosmos Genel Direktör Yardımcısı Oleg Frolov, Zimbabve Yüksek ve Ek Eğitim, İnovasyon, Bilim ve Teknik Kalkınma Bakan Yardımcısı Reimor Machingura ve ZINGSA Direktör Vekili Pianos Gweme katıldılar.Tarafların, uzaktan algılama ve uzay sektörü için kadroların yetiştirilmesi alanlarında işbirliği olasılığını görüştüğü aktarılan açıklamada, “Zimbabve heyeti, Moskova ziyareti sırasında, Rus roket-uzay sanayisi tesislerini de inceleyecek” dendi.

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