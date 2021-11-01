https://tr.sputniknews.com/20211101/sudan-basbakani-hamduk-durum-24-ekimdeki-haline-geri-getirilmeli-1050389828.html

Sudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli

Sudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli

Ev hapsinde olan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkenin 24 Ekim'deki haline geri getirilmesi gerektiğini belirtti. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T23:48+0300

2021-11-01T23:48+0300

2021-11-01T23:48+0300

dünya

afrika

abd

sudan

abdullah hamduk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104155/80/1041558081_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_a5ae3493855fd32f6710e1c89d9fe66d.jpg

Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamduk, Troyka ülkelerinin (ABD, Norveç, İngiltere) Hartum Büyükelçileriyle bir araya geldi.Hamduk, görüşmede, ülkede yaşanan krizin çözümünün ilk adımının gözaltına alınan bakanların serbest bırakılması ve Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarına geri dönmesi olduğunu söyledi.Abdullah Hamduk, hükümetinin ve geçiş kurumlarının meşruiyetini de tanıdığını ifade etti.25 Ekim'de ordu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hiçbir düzenlemede taraf olmayacağının altını çizen Hamduk, "Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmelidir" dedi.Hamduk, Sudan halkına verdikleri destek ve geçiş hükümetinin meşruiyetini tanıdıkları için Troyka ülkelerine teşekkür etti.Troyka ülkelerinin büyükelçileri de kriz çözme çabalarını sürdürmek için 2 Kasım'da ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın Hartum'a geleceğini bildirdi.Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

abd

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, abd, sudan, abdullah hamduk