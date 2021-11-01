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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/talibandan-afganistan-turkmenistan-sinirinin-guvenligini-saglama-sozu-1050387460.html
Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın yeni kolluk kuvvetleri yönetiminin, iki ülke arasındaki sınırın ve ortak ekonomik projelerin güvenliğini... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T22:05+0300
2021-11-01T22:05+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
türkmenistan
sınır güvenliği
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Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “30-31 Ekim 2021 günleri, bakanlar kabinesi başkanı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov liderliğindeki Türkmenistan heyeti Afganistan’a iş ziyaretinde bulundu” ifadesini kullandı.Meredov’un, Kabil ziyareti sırasında, Afganistan Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub ile güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, “Görüşmelere Afganistan’ın içişleri bakanı, ulusal güvenlik idaresi başkanı, sınır muhafız servisi başkanı ile Türkmenistan’ın ilgili bakanlıkların temsilcileri de katıldı” dendi.Görüşme sırasında, güvenlik, istikrar ve sınırdaki işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için çabaların sürdürülmesi gerektiği kaydedilirken Afganistan tarafının bu bağlamda, “ortak kardeş sınırının yanı sıra, ortak ve umut vaat eden ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanacağı” sözünü verdiği bildirildi.Afganistan Savunma Bakanı Yakub’un, “İki ülke arasındaki altyapı ve ekonomik projelerin güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız” ifadesini kullandığı aktarıldı.Aşkabat, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik iletim hattı yapımını ilerletiyor.
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afganistan, taliban, türkmenistan, sınır güvenliği

Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü

22:05 01.11.2021
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AFP 2021
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Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın yeni kolluk kuvvetleri yönetiminin, iki ülke arasındaki sınırın ve ortak ekonomik projelerin güvenliğini sağlama vaadinde bulunduğunu belirtti.
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “30-31 Ekim 2021 günleri, bakanlar kabinesi başkanı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov liderliğindeki Türkmenistan heyeti Afganistan’a iş ziyaretinde bulundu” ifadesini kullandı.
Meredov’un, Kabil ziyareti sırasında, Afganistan Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub ile güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, “Görüşmelere Afganistan’ın içişleri bakanı, ulusal güvenlik idaresi başkanı, sınır muhafız servisi başkanı ile Türkmenistan’ın ilgili bakanlıkların temsilcileri de katıldı” dendi.
Görüşme sırasında, güvenlik, istikrar ve sınırdaki işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için çabaların sürdürülmesi gerektiği kaydedilirken Afganistan tarafının bu bağlamda, “ortak kardeş sınırının yanı sıra, ortak ve umut vaat eden ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanacağı” sözünü verdiği bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanı Yakub’un, “İki ülke arasındaki altyapı ve ekonomik projelerin güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız” ifadesini kullandığı aktarıldı.
Aşkabat, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik iletim hattı yapımını ilerletiyor.
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