https://tr.sputniknews.com/20211101/talibandan-afganistan-turkmenistan-sinirinin-guvenligini-saglama-sozu-1050387460.html

Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü

Taliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın yeni kolluk kuvvetleri yönetiminin, iki ülke arasındaki sınırın ve ortak ekonomik projelerin güvenliğini... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:05+0300

2021-11-01T22:05+0300

2021-11-01T22:05+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

türkmenistan

sınır güvenliği

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Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “30-31 Ekim 2021 günleri, bakanlar kabinesi başkanı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov liderliğindeki Türkmenistan heyeti Afganistan’a iş ziyaretinde bulundu” ifadesini kullandı.Meredov’un, Kabil ziyareti sırasında, Afganistan Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub ile güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, “Görüşmelere Afganistan’ın içişleri bakanı, ulusal güvenlik idaresi başkanı, sınır muhafız servisi başkanı ile Türkmenistan’ın ilgili bakanlıkların temsilcileri de katıldı” dendi.Görüşme sırasında, güvenlik, istikrar ve sınırdaki işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için çabaların sürdürülmesi gerektiği kaydedilirken Afganistan tarafının bu bağlamda, “ortak kardeş sınırının yanı sıra, ortak ve umut vaat eden ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanacağı” sözünü verdiği bildirildi.Afganistan Savunma Bakanı Yakub’un, “İki ülke arasındaki altyapı ve ekonomik projelerin güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız” ifadesini kullandığı aktarıldı.Aşkabat, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik iletim hattı yapımını ilerletiyor.

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