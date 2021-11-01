https://tr.sputniknews.com/20211101/uzman-cavus-42-kilo-100-gram-esrarla-yakalandi-1050389552.html

Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı

Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı

Şanlıurfa'da bir uzman çavuş 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmek üzere çıktığı yolda jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T23:58+0300

2021-11-01T23:58+0300

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jasat

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi.İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211030/odullu-polis-25-kilo-eroinle-yakalandi-1050332147.html

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