Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/uzman-cavus-42-kilo-100-gram-esrarla-yakalandi-1050389552.html
Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
Şanlıurfa'da bir uzman çavuş 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmek üzere çıktığı yolda jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T23:58+0300
2021-11-01T23:58+0300
eroin
türkiye
uzman çavuş
jasat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/70/1037737065_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_6cb48e82a5d31fdb1c1e5269ac735655.jpg
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi.İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211030/odullu-polis-25-kilo-eroinle-yakalandi-1050332147.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103773/70/1037737065_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b700ef3be10f18ced680f4811ac2ab43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eroin, uzman çavuş, jasat

Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı

23:58 01.11.2021
© Fotoğraf : İHAVan'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Fotoğraf : İHA
Abone ol
Şanlıurfa'da bir uzman çavuş 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmek üzere çıktığı yolda jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı otomobili takibe aldı.
Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi.
İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
30 Ekim, 20:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünUzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
DünYunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Dün'Yapay et yaygınlaşmalı' diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
DünSudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli
DünPentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
DünRus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü
DünBeyaz Saray: 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da tam anlamıyla başlayacak
DünGürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
DünBitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı
Dünİmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak
DünBodrum'da ihale kavgası: 4 yaralı
DünG-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye- Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi
DünSacit Aslan ilk kez açıkladı: Hangi bakan Maksim Gazinosu için 24 saatlik kanun çıkarttı
DünRusya: Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen olaylarda gerçeğin peşine düşmeyi sürdüreceğiz
DünSağlık Bakanlığı 'zamanı geçmiş solüsyon kullanıldı' iddialarını yalanladı
DünTaliban’dan Afganistan-Türkmenistan sınırının güvenliğini sağlama sözü
DünBakan Gül: Türkiye'yi Türkiye'den başka hiçbir güç yönetemez
DünLa Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
DünBiden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi
DünAnkara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü