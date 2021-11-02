https://tr.sputniknews.com/20211102/2-hafta-komada-kaldi-ciktiktan-sonra-yeni-zelanda-aksaniyla-konusmya-basladi-1050401971.html
2 hafta komada kaldı, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
2 hafta komada kaldı, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından 2 hafta komada kalan bir kadın, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:50+0300
2021-11-02T12:50+0300
2021-11-02T12:57+0300
yaşam
yeni zelanda
los angeles
trafik kazası
koma
aksan
abd
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde 24 yaşındaki Summer Diaz, geçen yıl 25 Kasım'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu 2 hafta komada kaldı.Daily Mail'de yer alan habere göre Diaz, 'o gün ne yaşadığı hakkında hiçbir şey' hatırlamıyordu.Kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırılan Diaz, 2 haftasını komada geçirdi.Uyandığında 'kafası karışmış ve yönünü şaşırmış' hissettiğini belirten Diaz, "İnsanlarla konuşmaya çalıştığımı hatırlıyorum ve sesim farklı geliyordu" ifadelerini kullandı.Diaz, komadan çıktıktan sonra daha önce hayatında hiç gitmdiği Yeni Zelanda'nın aksanıyla konuşmaya başlamıştı.Diaz, "Sonra rehabilitasyona gittim ve sesim biraz düzelmey başladı. Terapistlerle çalışıyordum ama hala çok yavaş konuşuyordum. Bu yüzden bir şey duymak zordu. Sesim güçlendikçe insanlar aksanı daha fazla duymaya başladı" dedi.Habere göre Diaz'ın aksanı o kadar güçlendi ki insanlar nereli olduğunu sorgulamaya başladı.Daha önce erkek arkadaşında da olan, iyi bir İngiliz aksanı olduğunu kaydeden kadın, bir ara Fransız ve Rus aksanı olduğunu ve şu an ise Avustralya veya Yeni Zelanda aksanının yerleştiğini dile getirdi.Öte yandan Diaz, yeni bir aksana sahip olmayı sevdiğini ve ne olacağını görmek için bekleyeceğini söyledi.Diaz'ın başına gelen olay, 'Yabancı Aksan Sendromu' (FAS) olarak biliniyor.Tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan sendrom, zamanla kaybolabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20201226/koronavirus-oldu-komadan-cikinca-iskoc-aksaniyla-konusmaya-basladi-1043465170.html
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2 hafta komada kaldı, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
12:50 02.11.2021 (güncellendi: 12:57 02.11.2021)
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından 2 hafta komada kalan bir kadın, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde 24 yaşındaki Summer Diaz, geçen yıl 25 Kasım'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu 2 hafta komada kaldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre Diaz, 'o gün ne yaşadığı hakkında hiçbir şey' hatırlamıyordu.
Kafa travması dahil çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırılan Diaz, 2 haftasını komada geçirdi.
Uyandığında 'kafası karışmış ve yönünü şaşırmış' hissettiğini belirten Diaz, "İnsanlarla konuşmaya çalıştığımı hatırlıyorum ve sesim farklı geliyordu" ifadelerini kullandı.
Diaz, komadan çıktıktan sonra daha önce hayatında hiç gitmdiği Yeni Zelanda'nın aksanıyla konuşmaya başlamıştı.
Diaz, "Sonra rehabilitasyona gittim ve sesim biraz düzelmey başladı. Terapistlerle çalışıyordum ama hala çok yavaş konuşuyordum. Bu yüzden bir şey duymak zordu. Sesim güçlendikçe insanlar aksanı daha fazla duymaya başladı" dedi.
Habere göre Diaz'ın aksanı o kadar güçlendi ki insanlar nereli olduğunu sorgulamaya başladı.
Daha önce erkek arkadaşında da olan, iyi bir İngiliz aksanı olduğunu kaydeden kadın, bir ara Fransız ve Rus aksanı olduğunu ve şu an ise Avustralya veya Yeni Zelanda aksanının yerleştiğini dile getirdi.
Öte yandan Diaz, yeni bir aksana sahip olmayı sevdiğini ve ne olacağını görmek için bekleyeceğini söyledi.
Diaz'ın başına gelen olay, 'Yabancı Aksan Sendromu' (FAS) olarak biliniyor.
Tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan sendrom, zamanla kaybolabiliyor.