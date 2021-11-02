https://tr.sputniknews.com/20211102/ankarada-28-yasindaki-genc-iki-kiz-cocuguna-tacizi-engellemeye-calisirken-olduruldu-1050402338.html

Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü

Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü

Ankara Batıkent’te iki kız çocuğuna yönelik tacizi engellemek isteyen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan, tacizcilerin saldırısı sonucunda 6 yerinden... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T12:59+0300

2021-11-02T12:59+0300

2021-11-02T12:58+0300

yaşam

taciz

kavga

cinayet

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Ankara Batıkent’te bir kafede meydana gelen olayda, 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu kafeye gelen ve madde bağımlısı oldukları belirtilen 6 kişinin önce sözlü ardından fiziksel olarak tacizine maruz kaldı.Medyaport.net'ten Ayça Onuralmış'ın haberine göre; Bu arada yan masada oturan Haydarcan Kılıçdoğan ile kafede çalışan garson, olaya müdahale etti. Saldırgan grup ile aralarında arbede çıktı.Haydarcan Kılıçdoğan kafenin dışında 6 yerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kılıçdoğan, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti.Daha önce emniyete şikayet edilmişlerYakınları saldırının Ankara Batıkent Meydanı’nda bulunan madde bağımlıları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Görgü tanıkları, Batıkent Meydanı’nda kadınların taciz edildiğini belirtirken, Emniyet’e yapılan şikâyetlerden sonuç alamadıklarını söylediler.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taciz, kavga, cinayet