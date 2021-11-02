https://tr.sputniknews.com/20211102/barcelonada-aguero-en-az-3-ay-forma-giyemeyecek-1050395767.html

Barcelona'da Agüero en az 3 ay forma giyemeyecek

Barcelona'da Agüero en az 3 ay forma giyemeyecek

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T09:20+0300

2021-11-02T09:20+0300

2021-11-02T09:24+0300

spor

ispanya

barcelona

sergio agüero

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İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi. Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi. İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi. Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

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ispanya, barcelona, sergio agüero