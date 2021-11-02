https://tr.sputniknews.com/20211102/batmanda-nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-benekli-semender-goruntulendi-1050415873.html

Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi

Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi

Batman'ın Sason ilçesinde, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T18:20+0300

2021-11-02T18:20+0300

2021-11-02T18:20+0300

yaşam

fotoğraf

batman

semender

görüntü

tehlike altındaki tür

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Sason ilçesine bağlı Sevek mesire alanında doğa fotoğrafları çekmeye çalışan Şahin Avcı, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan benekli semenderi gördü.Makinesini eline alan Avcı, benekli semenderin fotoğraflarını çekti. Avcı, benekli semenderi görünce hemen fotoğraf çekmek istediğini belirterek, "Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyordum. Görünce, yanımdaki makineyi elime alıp fotoğraflarını çektim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210915/nesli-tehlike-altindaki-500-surungen-uydudan-takip-edilecek-1048920326.html

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fotoğraf, batman, semender, görüntü, tehlike altındaki tür