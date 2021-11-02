https://tr.sputniknews.com/20211102/beylikduzunde-markette-kadinlarin-maske-takmama-kavgasi-kamerada-1050421208.html

Beylikdüzü’nde markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

Beylikdüzü’nde markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Birbirine vurmaya çalışan... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T21:23+0300

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türkiye

kavga

beylikdüzü

kamera

maske

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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir markette yaşanan olayda, maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İHA'nın haberine göre ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

beylikdüzü

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kavga, beylikdüzü, kamera, maske