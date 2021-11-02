https://tr.sputniknews.com/20211102/biden-yonetimi-etiyopya-gine-ve-maliye-uygulanan-gumruk-muafiyetini-kaldirmaya-hazirlaniyor-1050419446.html

Biden yönetimi Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor

Biden yönetimi Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor

ABD yönetimi, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Afrika ülkeleri Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırma niyetini Kongreye... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T20:26+0300

2021-11-02T20:26+0300

2021-11-02T20:26+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine mektup göndererek, Etiyopya, Gine ve Mali'ye, "Afrika Kalkınma ve Fırsat Kanunu" kapsamında uygulanan gümrük muafiyetine ilişkin yeni adımlar atma niyetinde olduğunu belirtti.Söz konusu ülkelerde son dönemlerde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Biden, bu durumun kanunun 104. maddesini ihlal ettiğini, bu nedenle de ülkelerin muafiyetinin kaldırılacağını kaydetti.

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