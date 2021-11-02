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Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey
10:20 02.11.2021 (güncellendi: 10:24 02.11.2021)
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve çevre örgütlerini hayal kırıklığına uğratan taahhütlerin verildiği BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) protestoların yanı sıra bazı 'talihsizliklere' de sahne oluyor.
Koronavirüs pandemisini ciddiye almadığı için ülkesinde de çokça eleştirilen ve BM konferansından hemen önceki G20 Liderler Zirvesi'nde etkinliklere katılmaması dikkat çeken Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro iki ünlü ismi karıştırınca yine sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.
Bolsonaro bir röportajında ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry diyeceğine aktör Jim Carrey'nin adını telaffuz etti, "Jim Carrey ile konuştum ama özel şeyler, size anlatamam" dedi.
🌎 Presidente Jair Bolsonaro confunde John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, com o ator JIM CARREY.— Eixo Político (@eixopolitico) November 1, 2021
Sim, o ator de filmes como Debi e Loide, O Máscara e Ace Ventura. pic.twitter.com/vrWDmGdGZq
Konferansın magazinsel yönü bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı Joe Biden dünkü açılış konuşmaları esnasında uyuklarken kameralara yakalandı.
Was President Biden asleep or just resting his eyes at the COP26 climate summit? #COP26BBC https://t.co/1LABnPwRLN pic.twitter.com/v7GZKFaq55— BBC News (World) (@BBCWorld) November 2, 2021
Kerry de memur kendisini tanımayınca bir süre polis kordonunu geçemedi.
John Kerry stuck on one side of the street closure.— Luke Jones (@lukejones03) November 1, 2021
Passer-by Glaswegian to the copper; “it’s John Kerry let him through”.
Copper: “I’ll ask” pic.twitter.com/Dn0wgbAoLJ
CNN'de çalışan gazeteci Wolf Blitzer ise yanlış şehir seçimi konusunda tiye alındı. Blitzer dün "20 bin dünya lideri ve delegenin COP26 İklim Zirvesi için bir araya geldiği Edinburgh'dan bildiriyorum" paylaşımı yaptı. Oysa ki zirve Glasgow şehrinde düzenleniyor. CNN'in haber takibi bu şehri özellikle mi yoksa yanlışlıkla mı seçtiği merak konusu.
In case useful pic.twitter.com/gEOmc5rGHe— Adam Bienkov (@AdamBienkov) November 1, 2021