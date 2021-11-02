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https://tr.sputniknews.com/20211102/brezilya-lideri-isimleri-kaistirdi-john-kerry-yerine-jim-carrey-1050397418.html
Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey
Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve çevre örgütlerini hayal kırıklığına uğratan taahhütlerin verildiği BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26)... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:20+0300
2021-11-02T10:24+0300
dünya
brezilya
cnn
joe biden
john kerry
jim carrey
bm 21. iklim zirvesi
jair bolsonaro
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Koronavirüs pandemisini ciddiye almadığı için ülkesinde de çokça eleştirilen ve BM konferansından hemen önceki G20 Liderler Zirvesi'nde etkinliklere katılmaması dikkat çeken Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro iki ünlü ismi karıştırınca yine sosyal medyanın dilinden kurtulamadı. Bolsonaro bir röportajında ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry diyeceğine aktör Jim Carrey'nin adını telaffuz etti, "Jim Carrey ile konuştum ama özel şeyler, size anlatamam" dedi. Konferansın magazinsel yönü bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı Joe Biden dünkü açılış konuşmaları esnasında uyuklarken kameralara yakalandı. Kerry de memur kendisini tanımayınca bir süre polis kordonunu geçemedi. CNN'de çalışan gazeteci Wolf Blitzer ise yanlış şehir seçimi konusunda tiye alındı. Blitzer dün "20 bin dünya lideri ve delegenin COP26 İklim Zirvesi için bir araya geldiği Edinburgh'dan bildiriyorum" paylaşımı yaptı. Oysa ki zirve Glasgow şehrinde düzenleniyor. CNN'in haber takibi bu şehri özellikle mi yoksa yanlışlıkla mı seçtiği merak konusu.
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brezilya, cnn, joe biden, john kerry, jim carrey, bm 21. iklim zirvesi, jair bolsonaro

Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey

10:20 02.11.2021 (güncellendi: 10:24 02.11.2021)
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve çevre örgütlerini hayal kırıklığına uğratan taahhütlerin verildiği BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) protestoların yanı sıra bazı 'talihsizliklere' de sahne oluyor.
Koronavirüs pandemisini ciddiye almadığı için ülkesinde de çokça eleştirilen ve BM konferansından hemen önceki G20 Liderler Zirvesi'nde etkinliklere katılmaması dikkat çeken Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro iki ünlü ismi karıştırınca yine sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.
Bolsonaro bir röportajında ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry diyeceğine aktör Jim Carrey'nin adını telaffuz etti, "Jim Carrey ile konuştum ama özel şeyler, size anlatamam" dedi.
Konferansın magazinsel yönü bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı Joe Biden dünkü açılış konuşmaları esnasında uyuklarken kameralara yakalandı.
Kerry de memur kendisini tanımayınca bir süre polis kordonunu geçemedi.
CNN'de çalışan gazeteci Wolf Blitzer ise yanlış şehir seçimi konusunda tiye alındı. Blitzer dün "20 bin dünya lideri ve delegenin COP26 İklim Zirvesi için bir araya geldiği Edinburgh'dan bildiriyorum" paylaşımı yaptı. Oysa ki zirve Glasgow şehrinde düzenleniyor. CNN'in haber takibi bu şehri özellikle mi yoksa yanlışlıkla mı seçtiği merak konusu.
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