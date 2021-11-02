https://tr.sputniknews.com/20211102/brezilya-lideri-isimleri-kaistirdi-john-kerry-yerine-jim-carrey-1050397418.html

Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey

Brezilya lideri isimleri karıştırdı: John Kerry yerine Jim Carrey

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve çevre örgütlerini hayal kırıklığına uğratan taahhütlerin verildiği BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26)... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

brezilya

cnn

joe biden

john kerry

jim carrey

bm 21. iklim zirvesi

jair bolsonaro

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Koronavirüs pandemisini ciddiye almadığı için ülkesinde de çokça eleştirilen ve BM konferansından hemen önceki G20 Liderler Zirvesi'nde etkinliklere katılmaması dikkat çeken Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro iki ünlü ismi karıştırınca yine sosyal medyanın dilinden kurtulamadı. Bolsonaro bir röportajında ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry diyeceğine aktör Jim Carrey'nin adını telaffuz etti, "Jim Carrey ile konuştum ama özel şeyler, size anlatamam" dedi. Konferansın magazinsel yönü bununla da sınırlı değil. ABD Başkanı Joe Biden dünkü açılış konuşmaları esnasında uyuklarken kameralara yakalandı. Kerry de memur kendisini tanımayınca bir süre polis kordonunu geçemedi. CNN'de çalışan gazeteci Wolf Blitzer ise yanlış şehir seçimi konusunda tiye alındı. Blitzer dün "20 bin dünya lideri ve delegenin COP26 İklim Zirvesi için bir araya geldiği Edinburgh'dan bildiriyorum" paylaşımı yaptı. Oysa ki zirve Glasgow şehrinde düzenleniyor. CNN'in haber takibi bu şehri özellikle mi yoksa yanlışlıkla mı seçtiği merak konusu.

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brezilya, cnn, joe biden, john kerry, jim carrey, bm 21. iklim zirvesi, jair bolsonaro