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CHP'li Atıcı: 'Uygun adayla HDP oylarını alırız'
CHP'li Atıcı: 'Uygun adayla HDP oylarını alırız'
İYİ Parti ve CHP’nin oylarının cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten Atıcı, “Buradaki kritik cümle; HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T08:15+0300
2021-11-02T08:13+0300
politika
chp
aytuğ atıcı
iyi parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre ittifak, seçim ve örgütlenme çalışmalarına iliçkin bilgi veren Atıcı özetle şu değerlendirmeleri yaptı:'CHP öz gücüyle yükselmeli'İttifakların ne olacağı belli olmaz. İYİ Parti yarın ayrılabilir, hakkıdır, biz ayrılabiliriz İYİ Parti’den, hakkımızdır. HDP destekler, desteklemez hakkıdır. Yani HDP seçmeninin ve İYİ Parti seçmeninin desteklemediği bir ittifakta da biz ancak muhalefette kalırız. Mesela AKP, HDP ile ittifak yapmıştı çözüm sürecinde hop çöpe gitti. Şimdi MHP ile ittifak yapıyor. Yarın kimle ittifak yapacağı belli olmaz. Hiçbir zaman hiçbir ittifak garanti, kalıcı, ilelebet sürecek değildir. O yüzden CHP’nin kendi öz gücüyle yükselmesi gerekir.Demokratik ittifakİttifaklar tabii ki sıkıntıya girebilir. Mesela, tezkerede ayrı oy kullandık. HDP ile biz “hayır” dedik. İYİ Parti “evet” dedi. Bu bir sorun mu, değil ama hayata bakışımızın nasıl farklı olduğunu gözler önüne seriyor aslında. Fakat bundan daha büyük sorunlarımız olduğu için biz demokratik bir ittifak içerisindeyiz. Yani biz tezkereye farklı oy verdik diye “ittifak çatırdıyor” lafını çıkarmak doğru değil. Her parti kendi meşrebine, kendi ilkelerine, kendi tarzına uygun oylama yapar, oy verir. İYİ Parti ile bizim aynı ideolojiye sahip olmadığımızı zaten biliyoruz. Yani onlar ülkücü, biz sosyal demokrat ideolojiye sahibiz. Saadet Partisi muhafazakar ve İslami ideolojiye sahip. HDP’nin ideolojisi bambaşka.'Korumak zorundayız'Daha büyük sorunlarımız var şu anda. O yüzden seçmenler tabanda ittifak edebilirler, etmeliler. Bu bir demokrasi ittifakıdır. Ama bozulmaz, böyle, mezara kadar sürecek bir ittifak değildir. Çünkü suç ortaklığımız yoktur, İYİ Parti’yle de HDP’yle de. Suç ortaklıkları bozulmaz, mezara kadar gider. Çünkü suç ortaklarından birisi konuşunca ya da korkunca diğeri de gider. O yüzden suç ortaklıkları zor bozulur, bozulduğu zaman da kimse konuşmaz. Siyasetin doğası gereği bozulabilir, ayrılabiliriz ama ayrıldığımız zaman tabii herkes seçime ayrı girerse biz iktidar olma şansını kaybederiz. O yüzden ittifakı korumak zorundayız. Ama bir yandan da CHP’nin öz gücünü yükseltmek zorundayız.Sokak örgütlenmesiErzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır illerini ziyaret edeceğiz. Çarşamba günü Erzurum ile başlıyor. 5-6 gün doğuda adeta bir eğitim çıkarması yapacağız. Sokakları bu şekilde örgütleyerek, öbek çalışmasını yaparak öz gücümüzle oylarımızı arttırmaya çalışıyoruz.'HDP'den uzak olunmamalı'Oyları toplayın, İYİ Parti ile CHP’nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur, HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak. HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İYİ Parti’nin bu şekilde HDP’li milletvekillerinin de desteğiyle Meclis’te de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum. O nedenle İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır. Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi. İktidarı çıldırtan da bu zaten. Bir yandan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi özgücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu.
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chp, aytuğ atıcı, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Atıcı: 'Uygun adayla HDP oylarını alırız'

08:15 02.11.2021
© İHAAytuğ Atıcı
Aytuğ Atıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA
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İYİ Parti ve CHP’nin oylarının cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten Atıcı, “Buradaki kritik cümle; HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak. Eğer uygun bir aday bulursak, HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığı seçiminde alma ihtimalimiz yüksektir” diye konuştu...
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre ittifak, seçim ve örgütlenme çalışmalarına iliçkin bilgi veren Atıcı özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

'CHP öz gücüyle yükselmeli'

İttifakların ne olacağı belli olmaz. İYİ Parti yarın ayrılabilir, hakkıdır, biz ayrılabiliriz İYİ Parti’den, hakkımızdır. HDP destekler, desteklemez hakkıdır. Yani HDP seçmeninin ve İYİ Parti seçmeninin desteklemediği bir ittifakta da biz ancak muhalefette kalırız. Mesela AKP, HDP ile ittifak yapmıştı çözüm sürecinde hop çöpe gitti. Şimdi MHP ile ittifak yapıyor. Yarın kimle ittifak yapacağı belli olmaz. Hiçbir zaman hiçbir ittifak garanti, kalıcı, ilelebet sürecek değildir. O yüzden CHP’nin kendi öz gücüyle yükselmesi gerekir.

Demokratik ittifak

İttifaklar tabii ki sıkıntıya girebilir. Mesela, tezkerede ayrı oy kullandık. HDP ile biz “hayır” dedik. İYİ Parti “evet” dedi. Bu bir sorun mu, değil ama hayata bakışımızın nasıl farklı olduğunu gözler önüne seriyor aslında. Fakat bundan daha büyük sorunlarımız olduğu için biz demokratik bir ittifak içerisindeyiz. Yani biz tezkereye farklı oy verdik diye “ittifak çatırdıyor” lafını çıkarmak doğru değil. Her parti kendi meşrebine, kendi ilkelerine, kendi tarzına uygun oylama yapar, oy verir. İYİ Parti ile bizim aynı ideolojiye sahip olmadığımızı zaten biliyoruz. Yani onlar ülkücü, biz sosyal demokrat ideolojiye sahibiz. Saadet Partisi muhafazakar ve İslami ideolojiye sahip. HDP’nin ideolojisi bambaşka.

'Korumak zorundayız'

Daha büyük sorunlarımız var şu anda. O yüzden seçmenler tabanda ittifak edebilirler, etmeliler. Bu bir demokrasi ittifakıdır. Ama bozulmaz, böyle, mezara kadar sürecek bir ittifak değildir. Çünkü suç ortaklığımız yoktur, İYİ Parti’yle de HDP’yle de. Suç ortaklıkları bozulmaz, mezara kadar gider. Çünkü suç ortaklarından birisi konuşunca ya da korkunca diğeri de gider. O yüzden suç ortaklıkları zor bozulur, bozulduğu zaman da kimse konuşmaz. Siyasetin doğası gereği bozulabilir, ayrılabiliriz ama ayrıldığımız zaman tabii herkes seçime ayrı girerse biz iktidar olma şansını kaybederiz. O yüzden ittifakı korumak zorundayız. Ama bir yandan da CHP’nin öz gücünü yükseltmek zorundayız.

Sokak örgütlenmesi

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır illerini ziyaret edeceğiz. Çarşamba günü Erzurum ile başlıyor. 5-6 gün doğuda adeta bir eğitim çıkarması yapacağız. Sokakları bu şekilde örgütleyerek, öbek çalışmasını yaparak öz gücümüzle oylarımızı arttırmaya çalışıyoruz.

'HDP'den uzak olunmamalı'

Oyları toplayın, İYİ Parti ile CHP’nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur, HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak. HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İYİ Parti’nin bu şekilde HDP’li milletvekillerinin de desteğiyle Meclis’te de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum. O nedenle İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır. Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi. İktidarı çıldırtan da bu zaten. Bir yandan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi özgücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu.
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