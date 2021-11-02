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CHP'li İlgezdi: Sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış
CHP'li İlgezdi: Sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Günde 40 bin aşıyı yapamaz hale geldik. Aşılama hızımız durdu. Bugün sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
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İlgezdi, Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın yavaşladığını açıkladı.İlgezdi, birinci doz aşı sayısının haftalık yüzde 87, tam aşılanan kişi sayısının da yüzde 60 azaldığını söyledi. ANKA'nın haberine göre İlgezdi’nin açıklaması şöyle:
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CHP'li İlgezdi: Sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış

23:09 02.11.2021
© AAGamze Akkuş İlgezdi
Gamze Akkuş İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Günde 40 bin aşıyı yapamaz hale geldik. Aşılama hızımız durdu. Bugün sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış. Ne yazık ki bu hızla salgını yenmemiz mümkün değil. İktidar bir an önce kamuoyu ile şeffaf bilgileri paylaşmalı ve aşı tereddütünü ortadan kaldırmalıdır” dedi.
İlgezdi, Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın yavaşladığını açıkladı.
İlgezdi, birinci doz aşı sayısının haftalık yüzde 87, tam aşılanan kişi sayısının da yüzde 60 azaldığını söyledi. ANKA'nın haberine göre İlgezdi’nin açıklaması şöyle:
"1 Temmuz’da ekonomi çarkını döndüremediği için tam açılma ilan etti. Uyardık, dinlemediler. İktidar bildiğini okuyor yine. Sonuçta bugün 4. dalgayla karşı karşıyayız ülke olarak. Salgının önüne geçmenin tek yolu toplum bağışıklığıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçeği bilen Sağlık Bakanı, ‘Günde 1 buçuk milyon aşı yapacağız’ dedi. Günde 40 bin aşıyı yapamaz hale geldik. Aşılama hızımız durdu. Aşı stoğu yeterli olsa da bugün karşılaştığımız sorunun temelinde aşı karşıtlığı yatıyor. Bu da iktidarın tutarsız, şeffaf olmayan, bilgiyi saklayan pandemi politikasından kaynaklanıyor. Bugün sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış. Ki ikinci ve üçüncü aşıların oranlarını verdiğimizde çok daha yüksek olduğunu göreceğiz. Ne yazık ki bu hızla salgını yenmemiz mümkün değil. İktidar bir an önce kamuoyu ile şeffaf bilgileri paylaşmalı ve aşı tereddüdünü ortadan kaldırmalıdır."
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