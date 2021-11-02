Ekrem İmamoğlu metrodan internete bağlanıp, canlı yayın yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yolculuğu sırasında yaptığı canlı yayında "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" ifadelerini kullandı.Canlı yayın sırasında bir süre internet kesintisi de yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekim ayında M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattındaki interneti test etmek için metroda seyahat ederek. canlı yayın yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yolculuğu sırasında yaptığı canlı yayında "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" ifadelerini kullandı.