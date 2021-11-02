https://tr.sputniknews.com/20211102/ekrem-imamoglu-metrodan-internete-baglanip-canli-yayin-yapti-1050421476.html

Ekrem İmamoğlu metrodan internete bağlanıp, canlı yayın yaptı

Ekrem İmamoğlu metrodan internete bağlanıp, canlı yayın yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattındaki interneti test etmek için metroda seyahat ederek. canlı yayın yaptı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T21:41+0300

2021-11-02T21:41+0300

2021-11-02T21:46+0300

ekrem imamoğlu

metro

internet

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a84af8614f65e9b2500e791a6a8c35b.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yolculuğu sırasında yaptığı canlı yayında "Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum. Artık metroda internetimiz var. Metroda haberleşmek değerli, önemli, insanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı. Ben de bu keyfi tatmak istedim. Hayırlı olsun. Umarım güzel anılarınızı, güzel mesajlarınızı metrodan yollarsınız" ifadelerini kullandı.Canlı yayın sırasında bir süre internet kesintisi de yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekim ayında M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hattında internet hizmeti vermeye başlamıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, metro, internet