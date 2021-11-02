Kabil'de askeri hastane önünde patlama

Afganistan'da Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi, başkent Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin önünde sivilleri hedef aldığı sanılan bir patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından alandan silah sesleri de duyuldu. Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından özellikle camileri hedef alan IŞİD 2017'de bu 400 yataklı hastaneye saldırmış, 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesi yakınlarından iki patlama ve silah sesleri yükseldi.
Afganistan'da Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi, başkent Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han askeri hastanesinin önünde sivilleri hedef aldığı sanılan bir patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından alandan silah sesleri de duyuldu.
Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından özellikle camileri hedef alan IŞİD 2017'de bu 400 yataklı hastaneye saldırmış, 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.