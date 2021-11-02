https://tr.sputniknews.com/20211102/kremlin-rusyanin-askeri-guclerini-ukrayna-sinirina-yigdigini-yazan-politico-dergisini-yalanladi-1050405943.html

Kremlin, ‘Rusya’nın askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığını’ yazan Politico dergisini yalanladı

Kremlin, ‘Rusya’nın askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığını’ yazan Politico dergisini yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığdığı iddiasını içeren Politico dergisi haberi için ‘düşük kaliteli sahte haber’... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T14:06+0300

2021-11-02T14:06+0300

2021-11-02T14:08+0300

savunma

belarus

ukrayna

dmitriy peskov

washington post

politico

smolensk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048253213_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_e202d50d806997f3d74d3e6d1c2ff966.jpg

Rusya’nın Belarus ile sınırında yer alan Smolenskaya bölgesindeki Elnya şehrinden olduğunu söylediği uydu görüntülerine atıfla, Rus güçlerinin Ukrayna sınırına yığıldığını yazan Amerikan siyaset dergisi Politico’nun söz konusu haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu. Peskov’dan, Washington Post’un da yakın geçmişte aynı iddiayı gündeme getirmiş olmasını değerlendirmesi istendi.Kremlin Sözcüsü sorular karşısında, “Bu yayınların kalitesi düşünülünce yorum dahi yapmaya değmeyeceğini söyleyebilirim. Genel olarak söz konusu yayınları dikkate almaya değmeyeceğini düşünüyorum, zira sizler de gördünüz ki Ukrayna sınırından bahsetmelerine rağmen Belarus sınırının görüntülerini veriyorlar” dedi.Peskov, ‘düşük kaliteli sahte haberlerle vakit kaybetmeye değmeyeceğini’ de sözlerine ekledi.‘Sadece bizi ilgilendirir’Kremlin Sözcüsü bunun yanında, “Askeri teçhizatımızı ya da ordu güçlerimizi Rusya Federasyonu toprakları üstünde bir yerden bir yere konuşlandırmak, sadece bizi ilgilendiren bir konu, bizim bileceğimiz iş” vurgusunu yaptı.‘NATO’nun genişlemeciliğine karşı hep tedbir aldık, alacağız’‘Rusya’nın hiçbir zaman kimseyi tehdit etmediğini, şu anda da etmediğini ve kimse için tehlike oluşturmadığını’ kaydeden Peskov şunları söyledi: “Fakat Rusya, en başta NATO” ve bir dizi başka ülkenin ortaya koyduğu oldukça saldırgan genişlemeci eğilimlerin olduğu bu dönemde kendi güvenliğini sağlamak adına her daim tedbir almıştır ve almaya devam edecektir de”

https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html

belarus

ukrayna

smolensk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, ukrayna, dmitriy peskov, washington post, politico, smolensk