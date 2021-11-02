https://tr.sputniknews.com/20211102/puskin-devlet-rus-dili-enstitusune-gore-sputnik-yilin-kelimesi-oldu-1050414750.html

Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu

Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, ‘sputnik’in (uydu, yol arkadaşı) ‘2021’in kelimesi’ olduğunu açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:45+0300

2021-11-02T17:45+0300

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Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, her yıl ‘Yılın Sözcüğü’ isimli bir proje çerçevesinde araştırma yürütüyor. Araştırmada Rusça ve yabancı dillerde yayın yapan basın kuruluşlarındaki metinler ve bu kuruşuşların sosyal medyadaki paylaşımları temel alınıyor.Projenin Bilimsel Direktörü Mihail Osadçiy, “İnceleme sonuçlarına göre, ‘sputnik’ kelimesi birinci sırada. Bu kelime daha öncekine kıyasla dokuz kat daha fazla kullanılmış” dedi.Osadçiy, Rus aşısı Sputnik V’nin yurtdışında tanınması ve aşılama ile ilgili tartışmalar sebebiyle ‘sputnik’ kelimesinin yıl içinde öne çıktığını ekledi.Yıl içinde en çok kullanılan ikinci kelime de ‘Afganistan’ oldu. Bu sözcük altı buçuk kat daha fazla kullanıldı. Nitekim ülke, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi gibi olaylar nedeniyle basında sıklıkla yer buldu.‘Kuzey Akım’ ifadesi de beş kat daha fazla kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/kremlin-sputnik-v-ve-sputnik-lightin-etkinligi-kanitlandi-1050383394.html

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