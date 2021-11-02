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Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu
Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, ‘sputnik’in (uydu, yol arkadaşı) ‘2021’in kelimesi’ olduğunu açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:45+0300
2021-11-02T17:46+0300
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Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, her yıl ‘Yılın Sözcüğü’ isimli bir proje çerçevesinde araştırma yürütüyor. Araştırmada Rusça ve yabancı dillerde yayın yapan basın kuruluşlarındaki metinler ve bu kuruşuşların sosyal medyadaki paylaşımları temel alınıyor.Projenin Bilimsel Direktörü Mihail Osadçiy, “İnceleme sonuçlarına göre, ‘sputnik’ kelimesi birinci sırada. Bu kelime daha öncekine kıyasla dokuz kat daha fazla kullanılmış” dedi.Osadçiy, Rus aşısı Sputnik V’nin yurtdışında tanınması ve aşılama ile ilgili tartışmalar sebebiyle ‘sputnik’ kelimesinin yıl içinde öne çıktığını ekledi.Yıl içinde en çok kullanılan ikinci kelime de ‘Afganistan’ oldu. Bu sözcük altı buçuk kat daha fazla kullanıldı. Nitekim ülke, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi gibi olaylar nedeniyle basında sıklıkla yer buldu.‘Kuzey Akım’ ifadesi de beş kat daha fazla kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/kremlin-sputnik-v-ve-sputnik-lightin-etkinligi-kanitlandi-1050383394.html
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rusya, sputnik, aleksandr puşkin, rus dili ve edebiyatı, sputnik v

Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu

17:45 02.11.2021 (güncellendi: 17:46 02.11.2021)
© AFP 2021 / JUAN MABROMATASputnik v
Sputnik v - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / JUAN MABROMATA
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, ‘sputnik’in (uydu, yol arkadaşı) ‘2021’in kelimesi’ olduğunu açıkladı.
Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, her yıl ‘Yılın Sözcüğü’ isimli bir proje çerçevesinde araştırma yürütüyor. Araştırmada Rusça ve yabancı dillerde yayın yapan basın kuruluşlarındaki metinler ve bu kuruşuşların sosyal medyadaki paylaşımları temel alınıyor.
Projenin Bilimsel Direktörü Mihail Osadçiy, “İnceleme sonuçlarına göre, ‘sputnik’ kelimesi birinci sırada. Bu kelime daha öncekine kıyasla dokuz kat daha fazla kullanılmış” dedi.
Osadçiy, Rus aşısı Sputnik V’nin yurtdışında tanınması ve aşılama ile ilgili tartışmalar sebebiyle ‘sputnik’ kelimesinin yıl içinde öne çıktığını ekledi.
Yıl içinde en çok kullanılan ikinci kelime de ‘Afganistan’ oldu. Bu sözcük altı buçuk kat daha fazla kullanıldı. Nitekim ülke, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi gibi olaylar nedeniyle basında sıklıkla yer buldu.
Kuzey Akım’ ifadesi de beş kat daha fazla kullanıldı.

Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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