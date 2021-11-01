https://tr.sputniknews.com/20211101/kremlin-sputnik-v-ve-sputnik-lightin-etkinligi-kanitlandi-1050383394.html

Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı

Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, etkinliği kanıtlanan Rus koronavirüs aşıları Sputnik V ve Sputnik Light’ın ilk aşılamada ve aşı tekrarında kullanılabileceğini... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T19:07+0300

2021-11-01T19:07+0300

2021-11-01T19:07+0300

koronavirüs

kremlin

dmitriy peskov

aşı

sputnik v

sputnik light

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Konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Peskov, “Sputnik V ve Sputnik Light, Rusya’da ve dünyanın birçok ülkede tescil edilen ve başarıyla uygulanan iki aşı. Bunlar iki ayrı aşı, ama her birinin etkinliği tamamen kanıtlandı, üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde kanıtlandı” ifadesini kullandı.Bu nedenle Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının da ilk aşılamada olduğu gibi, aşı tekrarında da kullanılabildiğini kaydeden Peskov, “Bunlar tescil edilmiş ve ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde uygulanan iki aşı” dedi.İki aşının farklı yaş gruplarında farklı etkinliklere sahip olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Fakat bu etkinlik, yabancı aşıların göstergelerinden çok daha yüksek” diye ekledi.--

https://tr.sputniknews.com/20211101/arjantindeki-arastirmaya-gore-sputnik-vnin-yaslilari-korumada-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1050376080.html

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kremlin, dmitriy peskov, aşı, sputnik v, sputnik light