https://tr.sputniknews.com/20211101/kremlin-sputnik-v-ve-sputnik-lightin-etkinligi-kanitlandi-1050383394.html
Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı
Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, etkinliği kanıtlanan Rus koronavirüs aşıları Sputnik V ve Sputnik Light’ın ilk aşılamada ve aşı tekrarında kullanılabileceğini... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:07+0300
2021-11-01T19:07+0300
2021-11-01T19:07+0300
koronavirüs
kremlin
dmitriy peskov
aşı
sputnik v
sputnik light
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Konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Peskov, “Sputnik V ve Sputnik Light, Rusya’da ve dünyanın birçok ülkede tescil edilen ve başarıyla uygulanan iki aşı. Bunlar iki ayrı aşı, ama her birinin etkinliği tamamen kanıtlandı, üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde kanıtlandı” ifadesini kullandı.Bu nedenle Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının da ilk aşılamada olduğu gibi, aşı tekrarında da kullanılabildiğini kaydeden Peskov, “Bunlar tescil edilmiş ve ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde uygulanan iki aşı” dedi.İki aşının farklı yaş gruplarında farklı etkinliklere sahip olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Fakat bu etkinlik, yabancı aşıların göstergelerinden çok daha yüksek” diye ekledi.--
https://tr.sputniknews.com/20211101/arjantindeki-arastirmaya-gore-sputnik-vnin-yaslilari-korumada-yuksek-etkinlik-gosteriyor-1050376080.html
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kremlin, dmitriy peskov, aşı, sputnik v, sputnik light
Kremlin: Sputnik V ve Sputnik Light’ın etkinliği kanıtlandı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, etkinliği kanıtlanan Rus koronavirüs aşıları Sputnik V ve Sputnik Light’ın ilk aşılamada ve aşı tekrarında kullanılabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Peskov, “Sputnik V ve Sputnik Light, Rusya’da ve dünyanın birçok ülkede tescil edilen ve başarıyla uygulanan iki aşı. Bunlar iki ayrı aşı, ama her birinin etkinliği tamamen kanıtlandı, üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde kanıtlandı” ifadesini kullandı.
Bu nedenle Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının da ilk aşılamada olduğu gibi, aşı tekrarında da kullanılabildiğini kaydeden Peskov, “Bunlar tescil edilmiş ve ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde uygulanan iki aşı” dedi.
İki aşının farklı yaş gruplarında farklı etkinliklere sahip olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Fakat bu etkinlik, yabancı aşıların göstergelerinden çok daha yüksek” diye ekledi.