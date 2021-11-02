https://tr.sputniknews.com/20211102/putin-cop26-icin-hazirlanan-orman-deklarasyonunu-destekliyoruz-1050416784.html

Putin: COP26 için hazırlanan orman deklarasyonunu destekliyoruz

Putin: COP26 için hazırlanan orman deklarasyonunu destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) için hazırlanan ormanlar... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T18:49+0300

2021-11-02T18:49+0300

2021-11-02T18:49+0300

dünya

rusya

vladimir putin

iklim krizi

paris iklim anlaşması

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Vladimir Putin, Konferans kapsamında düzenlenen Ormanlar ve Arazi Kullanımı Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajında, “Rusya, bugünkü toplantıda onaylanması için sunulan ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin ortak bildirge taslağını destekliyor. Bu bildirgenin uygulanmasının, ormanların korunmasına ilgi duyan tüm ülkeler arasında daha yakın partnerlik teşvik etmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.Bu bildirgenin Paris Anlaşması’nın hayata geçirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu söyleyen Putin, “En geç 2060’a kadar, karbon nötr bir ekonomiyi inşa etme hedefini belirleyen Rusya, bu konuda sahip olduğumuz orman ekosistemlerimizin eşsiz kaynaklarına, karbondioksit emilimi ve oksijen üretimindeki büyük potansiyeline güveniyor. Zira ülkemiz tüm dünya ormanlarının yaklaşık yüzde 20’sine sahip” dedi.

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rusya, vladimir putin, iklim krizi, paris iklim anlaşması