Putin: COP26 için hazırlanan orman deklarasyonunu destekliyoruz

Vladimir Putin, Konferans kapsamında düzenlenen Ormanlar ve Arazi Kullanımı Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajında, “Rusya, bugünkü toplantıda onaylanması için sunulan ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin ortak bildirge taslağını destekliyor. Bu bildirgenin uygulanmasının, ormanların korunmasına ilgi duyan tüm ülkeler arasında daha yakın partnerlik teşvik etmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.Bu bildirgenin Paris Anlaşması’nın hayata geçirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu söyleyen Putin, “En geç 2060’a kadar, karbon nötr bir ekonomiyi inşa etme hedefini belirleyen Rusya, bu konuda sahip olduğumuz orman ekosistemlerimizin eşsiz kaynaklarına, karbondioksit emilimi ve oksijen üretimindeki büyük potansiyeline güveniyor. Zira ülkemiz tüm dünya ormanlarının yaklaşık yüzde 20’sine sahip” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) için hazırlanan ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin ortak bildirgeye destek verdiklerini belirtti.
Vladimir Putin, Konferans kapsamında düzenlenen Ormanlar ve Arazi Kullanımı Toplantısı’nın katılımcılarına video mesajında, “Rusya, bugünkü toplantıda onaylanması için sunulan ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin ortak bildirge taslağını destekliyor. Bu bildirgenin uygulanmasının, ormanların korunmasına ilgi duyan tüm ülkeler arasında daha yakın partnerlik teşvik etmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Bu bildirgenin Paris Anlaşması’nın hayata geçirilmesine hizmet edeceğinden emin olduğunu söyleyen Putin, “En geç 2060’a kadar, karbon nötr bir ekonomiyi inşa etme hedefini belirleyen Rusya, bu konuda sahip olduğumuz orman ekosistemlerimizin eşsiz kaynaklarına, karbondioksit emilimi ve oksijen üretimindeki büyük potansiyeline güveniyor. Zira ülkemiz tüm dünya ormanlarının yaklaşık yüzde 20’sine sahip” dedi.