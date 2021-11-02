https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-ve-cia-direktoru-burns-ile-gorustu-1050417678.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in bugün Moskova’da CIA Direktörü William J. Burns ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Rusya-ABD... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T19:15+0300

2021-11-02T19:15+0300

2021-11-02T19:47+0300

savunma

rusya

moskova

cia

rusya-abd ilişkileri

nikolay patruşev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101622/13/1016221331_0:198:2801:1773_1920x0_80_0_0_8ebd9cae8c09ea6032168905197e8bf1.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Rus medyasına açıklamasında, “Bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova’ya gelen CIA Direktörü William J. Burns’u kabul etti. Görüşmede, Rusya-ABD ilişkileri değerlendirildi” ifadesini kullandı.Anoşin, görüşmeyle ilgili başka ayrıntı vermezken CIA Direktörü Burns’un Moskova ziyareti basın için sürpriz oldu.Rus medyası, Patruşev-Burns görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, siber güvenlik ve terörle mücadele konularının ele alındığını bildiriyor.Burns, CIA Direktörü olarak ilk kez Rusya’ya geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210921/cia-direktorunun-ziyaretine-eslik-eden-ust-duzey-istihbarat-gorevlisinde-havana-sendromu-goruldu-1049117476.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, moskova, cia, rusya-abd ilişkileri, nikolay patruşev