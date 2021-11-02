https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-ve-cia-direktoru-burns-ile-gorustu-1050417678.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in bugün Moskova’da CIA Direktörü William J. Burns ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Rusya-ABD... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T19:15+0300
2021-11-02T19:15+0300
2021-11-02T19:47+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Rus medyasına açıklamasında, “Bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova’ya gelen CIA Direktörü William J. Burns’u kabul etti. Görüşmede, Rusya-ABD ilişkileri değerlendirildi” ifadesini kullandı.Anoşin, görüşmeyle ilgili başka ayrıntı vermezken CIA Direktörü Burns’un Moskova ziyareti basın için sürpriz oldu.Rus medyası, Patruşev-Burns görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, siber güvenlik ve terörle mücadele konularının ele alındığını bildiriyor.Burns, CIA Direktörü olarak ilk kez Rusya’ya geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cia-direktorunun-ziyaretine-eslik-eden-ust-duzey-istihbarat-gorevlisinde-havana-sendromu-goruldu-1049117476.html
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rusya, moskova, cia, rusya-abd ilişkileri, nikolay patruşev
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, CIA Direktörü Burns ile görüştü
19:15 02.11.2021 (güncellendi: 19:47 02.11.2021)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in bugün Moskova’da CIA Direktörü William J. Burns ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Rusya-ABD ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin, Rus medyasına açıklamasında, “Bugün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova’ya gelen CIA Direktörü William J. Burns’u kabul etti. Görüşmede, Rusya-ABD ilişkileri değerlendirildi” ifadesini kullandı.
Anoşin, görüşmeyle ilgili başka ayrıntı vermezken CIA Direktörü Burns’un Moskova ziyareti basın için sürpriz oldu.
Rus medyası, Patruşev-Burns görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, siber güvenlik ve terörle mücadele konularının ele alındığını bildiriyor.
Burns, CIA Direktörü olarak ilk kez Rusya’ya geliyor.