Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cia-direktorunun-ziyaretine-eslik-eden-ust-duzey-istihbarat-gorevlisinde-havana-sendromu-goruldu-1049117476.html
CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü
CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde 'Havana Sendromu' ile uyumlu belirtilere... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T19:46+0300
2021-09-21T19:46+0300
dünya
abd
hindistan
cia
havana sendromu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049117431_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c95d77f3f390e3e73b693fa3645e1ff0.jpg
CNN ve New York Times'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer, CIA direktörü ile bu ay Hindistan'a seyahat eden bir görevlide, 'Havana Sendromu' olarak adlandırılan rahatsızlıkla uyumlu semptomlar görüldüğünü bildirdi.Yetkililer, söz konusu görevlinin hedef alınma ihtimalinin soruşturulduğunu ve CIA Direktörü Burns'ün, görevlinin durumu hakkında bilgilendirildikten sonra 'öfkelendiğini', görevlinin ABD'ye varır varmaz tıbbi yardım aldığını aktardı."Havana Sendromu"ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatlar ve ordu mensuplarının yanı sıra CIA görevlilerinin de etkilendiği, hatta bilinen vakaların yaklaşık yarısını CIA görevlilerinin oluşturduğu ifade ediliyor.ABD hükümeti, çalışanlarına, bu tür semptomlar yaşamaları halinde bulundukları bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısında bulunuyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta tüm çalışanlarını, genellikle tuhaf sesler veya sıcaklık ya da basınç hissi, ardından baş ağrısı, mide bulantısı, vertigo ile diğer semptomların rastlandığı anormal sağlık olayları konusunda uyardı.CIA'nin "Havana Sendromu" vakalarına müdahale ve tedaviyi iyileştirmek için Tıbbi Hizmetler Ofisi'nde değişiklikler yapmayı planladığı, olayları daha iyi anlamak için istihbarat teşkilatlarından ve özel sektörden uzmanlardan oluşan bir heyetle çalışmak dahil birtakım adımlar attığı belirtiliyor.Burns, 7 Eylül'de Hindistan'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği üyeleriyle bir araya gelmişti. Hindistan ve ABD'den, Burns'ün ziyaretine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçen ayki Asya ziyareti esnasında Singapur-Vietnam uçuşu, Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel "Havana Sendromu" belirtileri üzerine saatlerce ertelenmişti.Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldüKanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.ABD topraklarındaki vakalarCNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049117431_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_977fda9197f38d30511bd2f72a4ef982.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, hindistan, cia, havana sendromu

CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü

19:46 21.09.2021
© AACIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AA
Abone ol
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde 'Havana Sendromu' ile uyumlu belirtilere rastlandı.
CNN ve New York Times'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer, CIA direktörü ile bu ay Hindistan'a seyahat eden bir görevlide, 'Havana Sendromu' olarak adlandırılan rahatsızlıkla uyumlu semptomlar görüldüğünü bildirdi.
Yetkililer, söz konusu görevlinin hedef alınma ihtimalinin soruşturulduğunu ve CIA Direktörü Burns'ün, görevlinin durumu hakkında bilgilendirildikten sonra 'öfkelendiğini', görevlinin ABD'ye varır varmaz tıbbi yardım aldığını aktardı.
"Havana Sendromu"ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatlar ve ordu mensuplarının yanı sıra CIA görevlilerinin de etkilendiği, hatta bilinen vakaların yaklaşık yarısını CIA görevlilerinin oluşturduğu ifade ediliyor.
ABD hükümeti, çalışanlarına, bu tür semptomlar yaşamaları halinde bulundukları bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısında bulunuyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta tüm çalışanlarını, genellikle tuhaf sesler veya sıcaklık ya da basınç hissi, ardından baş ağrısı, mide bulantısı, vertigo ile diğer semptomların rastlandığı anormal sağlık olayları konusunda uyardı.
CIA'nin "Havana Sendromu" vakalarına müdahale ve tedaviyi iyileştirmek için Tıbbi Hizmetler Ofisi'nde değişiklikler yapmayı planladığı, olayları daha iyi anlamak için istihbarat teşkilatlarından ve özel sektörden uzmanlardan oluşan bir heyetle çalışmak dahil birtakım adımlar attığı belirtiliyor.
Burns, 7 Eylül'de Hindistan'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği üyeleriyle bir araya gelmişti. Hindistan ve ABD'den, Burns'ün ziyaretine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçen ayki Asya ziyareti esnasında Singapur-Vietnam uçuşu, Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel "Havana Sendromu" belirtileri üzerine saatlerce ertelenmişti.
Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.
ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.
Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.
Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:03Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
19:58Rusya’da tamamlanan Duma seçimleri sonucunda partilerin yeni koltuk dağılımı belli oldu
19:56Bakan Soylu: Türkiye afet yönetiminde yeni yapılanmayla çağ atlamıştır
19:50Putin’den Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’na tebrik telgrafı
19:46İzmir depreminde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi
19:46CIA Direktörü'nün ziyaretine eşlik eden üst düzey istihbarat görevlisinde 'Havana Sendromu' görüldü
19:41Rus komutan: Afganistan'daki militanların ŞİÖ ülkelerinin topraklarına girme riski bulunuyor
19:41Biden, BM Genel Kurulu’daki ilk konuşmasında Rusya’yı anmadı
19:3626 yıl sonra karşı karşıyalar: Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:28Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
19:26Eşinin yüzünü falçatayla kesip yaralayan sanığa 'iyi hal' indirimi
19:21Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçundan dava
19:20Papa Francis: Bazıları ölmemi istese de hala hayattayım
19:16Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası
19:16Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
19:10Elektronik atıklardan her gün evde 1 gram altın elde ediyorlar
19:05Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çok özgür bir dönem sizi bekliyor
19:03Haluk Bilginer: İnsanlar öğlene kadar çalışmalı
18:59Muğla'da Roma dönemine ait 1,5 milyon dolarlık yakut yüzük ele geçirildi
18:59DEVA Partisi binasına saldırıyla ilgili valilikten açıklama