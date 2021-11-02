Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-hindistan-ve-cine-s-500-sevkiyati-yapabiliriz--1050398876.html
Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’nın yeni S-500 füze savunma sistemlerinin ilk alıcılarının Hindistan... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T11:26+0300
2021-11-02T11:26+0300
savunma
belarus
çin
hindistan
rbk
dmitriy şugayev
s500
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049804957_0:93:1626:1008_1920x0_80_0_0_091488e6d0b229a3e9e8d428454517f7.jpg
RBK’ya demeç veren Şugayev, sistemlerin Rusya ordusuna gerekli sayıda teslim edilmesinin ardından, ihracatının da mümkün olacağını belirtti. Şugayev, “Hindistan’ı, Çin’i ve uzun vadeli, öngörülebilir partnerlik ilişkilerimizin olduğu tüm ülkeleri bu yeni sistemin gelecekteki sahipleri olarak değerlendiriyoruz” dedi. Şugayev ayrıca potansiyel talepleri durum bazında ayrı ayrı değerlendirmeyi planladıklarını da ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun yakında S-500’ün ilk seri üretim numunesine sahip olacağını ifade etmişti. ‘Belarus’a S-400 satışı için bir engel yok’ Şugayev, Rusya ile Belarus’un S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüşmelere başlamadığını, ancak sistemlerin Minsk’e satılması için bir engel olmadığını ifade etti. Şugayev, “Net görüşmelere başladığımızda bildireceğiz. Sevkiyatının boyutunun nasıl olacağı ilgili anlaşma belgelerinde belirlenecek” dedi. Önceden herhangi bir indirim veya fiyattan bahsetmenin doğru olmayacağını belirten Şugayev, şu anda S-400’le ilgilenen yaklaşık 10 ülkenin olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210917/rus-s-500-hava-savunma-sisteminin-ilk-alicisi-hindistan-olabilir-1048980201.html
belarus
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049804957_79:0:1547:1101_1920x0_80_0_0_92f3a7620f08bda17e525f38a6f7acc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, çin, hindistan, rbk, dmitriy şugayev, s500

Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz

11:26 02.11.2021
© Sputnik / Aleksey KudenkoPantsir-S
Pantsir-S - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Aleksey Kudenko
Abone ol
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’nın yeni S-500 füze savunma sistemlerinin ilk alıcılarının Hindistan ve Çin olabileceğini söyledi.
RBK’ya demeç veren Şugayev, sistemlerin Rusya ordusuna gerekli sayıda teslim edilmesinin ardından, ihracatının da mümkün olacağını belirtti. Şugayev, “Hindistan’ı, Çin’i ve uzun vadeli, öngörülebilir partnerlik ilişkilerimizin olduğu tüm ülkeleri bu yeni sistemin gelecekteki sahipleri olarak değerlendiriyoruz” dedi. Şugayev ayrıca potansiyel talepleri durum bazında ayrı ayrı değerlendirmeyi planladıklarını da ekledi.
Rusya S-500 Hava Savunma Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
SAVUNMA
‘Rus S-500 hava savunma sisteminin ilk alıcısı Hindistan olabilir’
17 Eylül, 00:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun yakında S-500’ün ilk seri üretim numunesine sahip olacağını ifade etmişti.

‘Belarus’a S-400 satışı için bir engel yok’

Şugayev, Rusya ile Belarus’un S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüşmelere başlamadığını, ancak sistemlerin Minsk’e satılması için bir engel olmadığını ifade etti. Şugayev, “Net görüşmelere başladığımızda bildireceğiz. Sevkiyatının boyutunun nasıl olacağı ilgili anlaşma belgelerinde belirlenecek” dedi. Önceden herhangi bir indirim veya fiyattan bahsetmenin doğru olmayacağını belirten Şugayev, şu anda S-400’le ilgilenen yaklaşık 10 ülkenin olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
12:17ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
12:13Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi
12:13Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
12:12Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
12:1013 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
12:00Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
11:47Kabil'de askeri hastane önünde patlama
11:47Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
11:43Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı
11:41İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
11:28Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
11:26Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
11:05Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı
11:05Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:04İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
10:49Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
10:42Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti
10:34Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
10:34Müderrisoğlu: Ankara ile Washington arasında artık, 'Memnuniyet' değil, 'Mecburiyet' ilişkisi var