https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-hindistan-ve-cine-s-500-sevkiyati-yapabiliriz--1050398876.html

Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz

Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’nın yeni S-500 füze savunma sistemlerinin ilk alıcılarının Hindistan... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

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hindistan

rbk

dmitriy şugayev

s500

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RBK’ya demeç veren Şugayev, sistemlerin Rusya ordusuna gerekli sayıda teslim edilmesinin ardından, ihracatının da mümkün olacağını belirtti. Şugayev, “Hindistan’ı, Çin’i ve uzun vadeli, öngörülebilir partnerlik ilişkilerimizin olduğu tüm ülkeleri bu yeni sistemin gelecekteki sahipleri olarak değerlendiriyoruz” dedi. Şugayev ayrıca potansiyel talepleri durum bazında ayrı ayrı değerlendirmeyi planladıklarını da ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun yakında S-500’ün ilk seri üretim numunesine sahip olacağını ifade etmişti. ‘Belarus’a S-400 satışı için bir engel yok’ Şugayev, Rusya ile Belarus’un S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüşmelere başlamadığını, ancak sistemlerin Minsk’e satılması için bir engel olmadığını ifade etti. Şugayev, “Net görüşmelere başladığımızda bildireceğiz. Sevkiyatının boyutunun nasıl olacağı ilgili anlaşma belgelerinde belirlenecek” dedi. Önceden herhangi bir indirim veya fiyattan bahsetmenin doğru olmayacağını belirten Şugayev, şu anda S-400’le ilgilenen yaklaşık 10 ülkenin olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210917/rus-s-500-hava-savunma-sisteminin-ilk-alicisi-hindistan-olabilir-1048980201.html

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