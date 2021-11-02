https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-sinirlarin-korunmasi-icin-kamikaze-iha-gelistirmeyi-planliyor-1050414160.html

'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’

'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’

Rusya’da savunma endüstrisinden bir kaynak, gezici mühimmatlar yardımıyla kıyı sınırlarının ihlalci gemilerden korunmasına yönelik bir teknoloji üzerinde... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T17:23+0300

2021-11-02T17:23+0300

2021-11-02T17:23+0300

savunma

iha

füze

mühimmat

kamikaze insansız hava aracı (iha)

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Rusya savunma endüstrisinden Sputnik’e konuşan kaynağa göre, sınırların korunması için geliştirilmekte olan sistemde keşif İHA’larının yanı sıra farklı türlerde gezici mühimmatlar bulunacak. Kamikaze insansız hava araçlarının hedefe doğru hareketi kıyı rampalarıdan ve gemilerdeki fırlatma düzeneklerinden fırlatılıyor gibi başlayacak.Kaynak küçük gemiler üzerinden gezici mühimmat fırlatılmasına yönelik düzenekler gibi, sistemin bazı unsurlarının ön denemelerinin yapıldığını ifade etti.Gezici mühimmatların gemisavar füzelerden çok daha ucuz olması nedeniyle operasyon maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.“Bununla birlikte kamikaze İHA’ların yoğun olarak kullanılması neticesinde, bunlar fırkateyn veya destroyer gemileri dahi olsa, gözlem, kontrol ve silah sistemlerine zarar verileceğinden, hedef alınan geminin kullanılamaz hale getirilmesi mümkün olacak” diyen kaynak, böyle bir sisteminin kullanılmasının Rusya sınırlarının ihlal edilmesi bakımından caydırıcı olacağını ekledi.Gezici mühimmatlar uzun süre boyunca hedef bölgesinde arama modunda hareket halinde kalabiliyor.Böyle bir insansız hava aracı tespit ettiği hedefi güdümlü bir havadan karaya füze gibi vurabiliyor ve kendisini de imha ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-donanmasina-kamikaze-iha-tahviyesi-1050308361.html

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iha, füze, mühimmat, kamikaze insansız hava aracı (iha)