Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-sinirlarin-korunmasi-icin-kamikaze-iha-gelistirmeyi-planliyor-1050414160.html
'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’
'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’
Rusya’da savunma endüstrisinden bir kaynak, gezici mühimmatlar yardımıyla kıyı sınırlarının ihlalci gemilerden korunmasına yönelik bir teknoloji üzerinde... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T17:23+0300
2021-11-02T17:23+0300
savunma
iha
füze
mühimmat
kamikaze insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1043831851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13fd11ca9087707962b5659fe6cd82a4.jpg
Rusya savunma endüstrisinden Sputnik’e konuşan kaynağa göre, sınırların korunması için geliştirilmekte olan sistemde keşif İHA’larının yanı sıra farklı türlerde gezici mühimmatlar bulunacak. Kamikaze insansız hava araçlarının hedefe doğru hareketi kıyı rampalarıdan ve gemilerdeki fırlatma düzeneklerinden fırlatılıyor gibi başlayacak.Kaynak küçük gemiler üzerinden gezici mühimmat fırlatılmasına yönelik düzenekler gibi, sistemin bazı unsurlarının ön denemelerinin yapıldığını ifade etti.Gezici mühimmatların gemisavar füzelerden çok daha ucuz olması nedeniyle operasyon maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.“Bununla birlikte kamikaze İHA’ların yoğun olarak kullanılması neticesinde, bunlar fırkateyn veya destroyer gemileri dahi olsa, gözlem, kontrol ve silah sistemlerine zarar verileceğinden, hedef alınan geminin kullanılamaz hale getirilmesi mümkün olacak” diyen kaynak, böyle bir sisteminin kullanılmasının Rusya sınırlarının ihlal edilmesi bakımından caydırıcı olacağını ekledi.Gezici mühimmatlar uzun süre boyunca hedef bölgesinde arama modunda hareket halinde kalabiliyor.Böyle bir insansız hava aracı tespit ettiği hedefi güdümlü bir havadan karaya füze gibi vurabiliyor ve kendisini de imha ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-donanmasina-kamikaze-iha-tahviyesi-1050308361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1043831851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96207fb2e9ea86e7a6baab0cec139839.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iha, füze, mühimmat, kamikaze insansız hava aracı (iha)

'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’

17:23 02.11.2021
© AP Photo / Pavel GolovkinRus İHA'sı, Rusya, İHA
Rus İHA'sı, Rusya, İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Abone ol
Rusya’da savunma endüstrisinden bir kaynak, gezici mühimmatlar yardımıyla kıyı sınırlarının ihlalci gemilerden korunmasına yönelik bir teknoloji üzerinde çalışıldığını söyledi.
Rusya savunma endüstrisinden Sputnik’e konuşan kaynağa göre, sınırların korunması için geliştirilmekte olan sistemde keşif İHA’larının yanı sıra farklı türlerde gezici mühimmatlar bulunacak. Kamikaze insansız hava araçlarının hedefe doğru hareketi kıyı rampalarıdan ve gemilerdeki fırlatma düzeneklerinden fırlatılıyor gibi başlayacak.
Kaynak küçük gemiler üzerinden gezici mühimmat fırlatılmasına yönelik düzenekler gibi, sistemin bazı unsurlarının ön denemelerinin yapıldığını ifade etti.
Gezici mühimmatların gemisavar füzelerden çok daha ucuz olması nedeniyle operasyon maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.
“Bununla birlikte kamikaze İHA’ların yoğun olarak kullanılması neticesinde, bunlar fırkateyn veya destroyer gemileri dahi olsa, gözlem, kontrol ve silah sistemlerine zarar verileceğinden, hedef alınan geminin kullanılamaz hale getirilmesi mümkün olacak” diyen kaynak, böyle bir sisteminin kullanılmasının Rusya sınırlarının ihlal edilmesi bakımından caydırıcı olacağını ekledi.
Gezici mühimmatlar uzun süre boyunca hedef bölgesinde arama modunda hareket halinde kalabiliyor.Böyle bir insansız hava aracı tespit ettiği hedefi güdümlü bir havadan karaya füze gibi vurabiliyor ve kendisini de imha ediyor.
'ARMY-2019 Forumu'nun açılış töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
SAVUNMA
Rusya Donanması’na kamikaze İHA takviyesi
29 Ekim, 18:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:42Kristen Stewart, iki yıllık sevgilisi Dylan Meyer ile nişanlandığını duyurdu
18:38İran’dan atla getirilen 61 kilo 763 gram eroin ele geçirildi
18:30UEFA'dan Türk hakemlere görev
18:26Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi
18:20Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli semender görüntülendi
18:13E-Devlet kullanıcı sayısı 57 milyona ulaştı
18:08Birleşmiş Milletler, Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırmaya başladı
18:00Paşinyan, Ermenistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı İstanbul’a gönderiyor
17:58Türkiye Gençlik Birliği: Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik
17:55Lionel Messi, Leipzig maçında forma giyemeyecek
17:49WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
17:45Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü'ne göre 'sputnik' yılın kelimesi oldu
17:28Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç' oynadı
17:23'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’
17:18Moldova, Gazprom'a olan borcunun bir kısmını ödedi
17:16ABD'li senatör: Erkeklik saldırı altında, erkekler porno ve video oyunlarına sığındı
17:06Kartal'da yol kenarında yeni doğmuş bebek çanta içinde bulundu
17:04Okul otobüsünü 600 bin liraya karavana çevirdi
17:03Sağlık Bakanı Koca: BioNTech'te 3. doz kararı yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak
16:55Apple'ın kurucu ortağı Wozniak: iPhone 12 ve 13 arasındaki farkı anlayamadım