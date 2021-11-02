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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı rekoru yenilendi: 1178 kişi öldü
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı rekoru yenilendi: 1178 kişi öldü
Salgın nedeniyle ilan edilen izin günlerinin devam ettiği Rusya’da günlük can kaybı rekoru yenilendi. Gün içinde bin 178 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 8 yeni... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:48+0300
2021-11-02T12:51+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde bin 178 artarak 240 bin 871 oldu.Başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi günlük can kaybı ve vaka sayısının en yüksek olduğu yerler olarak kayda geçti.Gün içinde tespit edilen vaka sayısı da 39 bin 8 arttı ve 8 milyon 593 bin 200’e çıktı.İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 905 artışla 7 milyon 412 bin 631’e ulaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-savunma-bakanligi-moskova-bolgesinde-ozel-bir-kovid-19-hastanesi-kuracagini-duyurdu-1050270527.html
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rusya, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı rekoru yenilendi: 1178 kişi öldü

12:48 02.11.2021 (güncellendi: 12:51 02.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske
Rusya, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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Salgın nedeniyle ilan edilen izin günlerinin devam ettiği Rusya’da günlük can kaybı rekoru yenilendi. Gün içinde bin 178 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 8 yeni vaka kaydedildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde bin 178 artarak 240 bin 871 oldu.
Başkent Moskova, St. Petersburg, Moskova bölgesi günlük can kaybı ve vaka sayısının en yüksek olduğu yerler olarak kayda geçti.
Gün içinde tespit edilen vaka sayısı da 39 bin 8 arttı ve 8 milyon 593 bin 200’e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 905 artışla 7 milyon 412 bin 631’e ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
Moskova - Rusya - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
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