https://tr.sputniknews.com/20211102/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydinin-agabeyi-turkiyeye-getirildi-1050415979.html

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T18:26+0300

2021-11-02T18:26+0300

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tosuncuk

mehmet aydın

fatih aydın

istanbul

türkiye

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İhlas Haber Ajansı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye'ye getirildiği bilgisini paylaştı.Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın bugün teslim alınarak, Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa bindirilmişti.

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tosuncuk, mehmet aydın, fatih aydın, istanbul