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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:26+0300
2021-11-02T18:26+0300
2021-11-02T18:36+0300
tosuncuk
mehmet aydın
fatih aydın
istanbul
türkiye
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İhlas Haber Ajansı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye'ye getirildiği bilgisini paylaştı.Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın bugün teslim alınarak, Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa bindirilmişti.
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tosuncuk, mehmet aydın, fatih aydın, istanbul
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi, Türkiye'ye getirildi 18:26 02.11.2021 (güncellendi: 18:36 02.11.2021)
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
İhlas Haber Ajansı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Türkiye'ye getirildiği bilgisini paylaştı.
Çiftlik Bank davasının sanığı
Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın bugün teslim alınarak, Türkiye'ye götürülmek üzere uçağa bindirilmişti.