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https://tr.sputniknews.com/20211102/universite-ogrencisi-butun-birikimini-kripto-parada-kaybetti-hesabi-hacklendi-1050394938.html
Üniversite öğrencisi, bütün birikimini kripto parada kaybetti: Hesabı hack'lendi
Üniversite öğrencisi, bütün birikimini kripto parada kaybetti: Hesabı hack'lendi
İzmir’de üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Halil Utku Şimşek devletten aldığı KYK kredileri, okuduğu süreçte çalışarak kazandığı paralar dahil olmak üzere... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T07:30+0300
2021-11-02T07:29+0300
ekonomi
dolandırıcılık
kripto para
nitelikli dolandırıcılık
hackleme
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Zaman içerisinde parasını yaklaşık 110 bin TL’ye çıkaran Şimşek 9 Eylül tarihinde telefonu üzerinden hesabına girmeye çalıştı ancak devre dışı bırakıldığını gördü. Hesabın kapandığına dair kendisine bir e-mail veya mesaj da gelmeyen Şimşek, Binance destek hattına sordu. Bir sorun olmadığına dair cevap alan Şimşek, hesabını tekrar açmak için Binance Support üzerinden tüm güvenlik uygulamalarından geçerek ancak ertesi gün hesabına ulaştı. Ancak iş işten geçmişti. Çünkü hesabına erişen Şimşek, hesabındaki BTC, ETH, NEO,CHZ, GTO, SXP, WRX, CHR ve BNB kripto varlık cinsinden toplam 11 bin 170 dolar büyüklüğündeki yatırımının satıldığını gördü. Binance destek, Şimşek’in hesabını incelediğinde ise kendisine hesabının hacklendiğini, yetkili devlet kurumlarına başvurması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şimşek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.‘Sorumluluk almıyor’Milliyet’e konuşan Şimşek, hayallerinin birkaç dakika içinde mahvolduğunu söyleyerek, “Bir öğrenci için 110 bin TL çok yüksek bir rakam ve bu parayı yıllar süren çalışmalarım, KYK kredilerim sayesinde toplayabildim. Binance yetkilisi ile konuştuğumda sorumluluk kabul etmediklerini bildirdi. Bir borsa hesabı bu kadar kolay hacklenmemeli ve sorumluluktan bu kadar kolay kaçamamalılar” dedi.Milliyet’ten Elif Altın'a konuşan avukat Sinan Keskin, Binance’nin Türkiye’de yerleşik bir adresi olduğunu ancak çok faal olmadığını belirterek, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da sistem ve hacklenme ile ilgili sorun yaşayan mağdurlar var. Bunun merkeziyetsiz sistem olması ve aynı zamanda devlet tarafından kripto para tanınmadığı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da denetleme yapılamadığı için burada devletin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Firma ile ilgili ceza ve tazminat davaları açılabilir. Mahkeme dava açtı ve ‘evet hesap hacklenmiş’ dedi diyelim. O zaman tahsilat nasıl yapılacak? İşte orada dananın kuyruğu kopuyor. İlamın icrasının nasıl yerine getirileceği ve Binance’den nasıl tahsil edileceği noktasında sıkıntı var” dedi.‘Binance’den davacıyım’Ankara’da muhasebeci olan 26 yaşındaki Sefer Seyran da 250 bin TL’si hacklendiği için savcılığa başvuran mağdurlardan. Binance destek ekibiyle iletişime geçtiğini söyleyen Seyran, “Bana kolluk kuvvetlerine gitmemi söylediler. Ben de gidip savcılığa şikayetçi oldum. Binance’nin Türkiye’de çalışan bir ekibi var ancak pek muhatap bulamıyoruz” dedi.Taksi şoförü 36 yaşındaki Adem Şimşek de savcılığa başvuranlar arasında. Şimşek, “4 bin 400 dolar değerindeki varlığım kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi. Hesabımda bulunan tüm paranın sıfırlanmış olduğunu gördüm. Destek ekibine bildirdim ancak tarafıma adli birimlere başvurmamı söylediler. Davacıyım” dedi.
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dolandırıcılık, kripto para, nitelikli dolandırıcılık, hackleme

Üniversite öğrencisi, bütün birikimini kripto parada kaybetti: Hesabı hack'lendi

07:30 02.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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İzmir’de üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Halil Utku Şimşek devletten aldığı KYK kredileri, okuduğu süreçte çalışarak kazandığı paralar dahil olmak üzere biriktirdiği bütün parayı Binance Global adlı kripto para borsasında kaybetti.
Zaman içerisinde parasını yaklaşık 110 bin TL’ye çıkaran Şimşek 9 Eylül tarihinde telefonu üzerinden hesabına girmeye çalıştı ancak devre dışı bırakıldığını gördü. Hesabın kapandığına dair kendisine bir e-mail veya mesaj da gelmeyen Şimşek, Binance destek hattına sordu. Bir sorun olmadığına dair cevap alan Şimşek, hesabını tekrar açmak için Binance Support üzerinden tüm güvenlik uygulamalarından geçerek ancak ertesi gün hesabına ulaştı. Ancak iş işten geçmişti. Çünkü hesabına erişen Şimşek, hesabındaki BTC, ETH, NEO,CHZ, GTO, SXP, WRX, CHR ve BNB kripto varlık cinsinden toplam 11 bin 170 dolar büyüklüğündeki yatırımının satıldığını gördü. Binance destek, Şimşek’in hesabını incelediğinde ise kendisine hesabının hacklendiğini, yetkili devlet kurumlarına başvurması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şimşek Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

‘Sorumluluk almıyor’

Milliyet’e konuşan Şimşek, hayallerinin birkaç dakika içinde mahvolduğunu söyleyerek, “Bir öğrenci için 110 bin TL çok yüksek bir rakam ve bu parayı yıllar süren çalışmalarım, KYK kredilerim sayesinde toplayabildim. Binance yetkilisi ile konuştuğumda sorumluluk kabul etmediklerini bildirdi. Bir borsa hesabı bu kadar kolay hacklenmemeli ve sorumluluktan bu kadar kolay kaçamamalılar” dedi.
Milliyet’ten Elif Altın'a konuşan avukat Sinan Keskin, Binance’nin Türkiye’de yerleşik bir adresi olduğunu ancak çok faal olmadığını belirterek, “Sadece Türkiye’de değil dünyada da sistem ve hacklenme ile ilgili sorun yaşayan mağdurlar var. Bunun merkeziyetsiz sistem olması ve aynı zamanda devlet tarafından kripto para tanınmadığı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da denetleme yapılamadığı için burada devletin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Firma ile ilgili ceza ve tazminat davaları açılabilir. Mahkeme dava açtı ve ‘evet hesap hacklenmiş’ dedi diyelim. O zaman tahsilat nasıl yapılacak? İşte orada dananın kuyruğu kopuyor. İlamın icrasının nasıl yerine getirileceği ve Binance’den nasıl tahsil edileceği noktasında sıkıntı var” dedi.

‘Binance’den davacıyım’

Ankara’da muhasebeci olan 26 yaşındaki Sefer Seyran da 250 bin TL’si hacklendiği için savcılığa başvuran mağdurlardan. Binance destek ekibiyle iletişime geçtiğini söyleyen Seyran, “Bana kolluk kuvvetlerine gitmemi söylediler. Ben de gidip savcılığa şikayetçi oldum. Binance’nin Türkiye’de çalışan bir ekibi var ancak pek muhatap bulamıyoruz” dedi.
Taksi şoförü 36 yaşındaki Adem Şimşek de savcılığa başvuranlar arasında. Şimşek, “4 bin 400 dolar değerindeki varlığım kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi. Hesabımda bulunan tüm paranın sıfırlanmış olduğunu gördüm. Destek ekibine bildirdim ancak tarafıma adli birimlere başvurmamı söylediler. Davacıyım” dedi.
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