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Yanan TIR'ın dorsesinde bulunan 7 araç küle döndü
Yanan TIR'ın dorsesinde bulunan 7 araç küle döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Kara yolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR yanarak kullanılamaz hale... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T03:22+0300
2021-11-02T03:22+0300
2021-11-02T03:22+0300
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bursa
yangın
inegöl
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фото, bursa, yangın, inegöl, tir, dorse
Yanan TIR'ın dorsesinde bulunan 7 araç küle döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Kara yolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise yanmaktan son anda kurtardı.
© İHA
Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
© İHA
İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan yönetimindeki sıfır araç taşıyan TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan yönetimindeki sıfır araç taşıyan TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
© İHA
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
© İHA
Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
© İHA
Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı.
Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı.
© İHA Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi.
Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi.
© İHA
Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" diye göz yaşı döktü.
Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, "Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" diye göz yaşı döktü.
© İHA
Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.
Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.