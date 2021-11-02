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https://tr.sputniknews.com/20211102/zelenskiy-rusyaya-yaptirimlarini-genisletti-1050416610.html
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarını genişletti
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarını genişletti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenmesine katılan kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımları öngören kararı... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T18:46+0300
2021-11-02T18:46+0300
dünya
rusya
donbass
rusya-ukrayna ilişkileri
yaptırım
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rus parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenmesine katılan kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımları öngören kararını imzaladı.Belgede, “Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 15 Ekim 2021 tarihli ‘Kişisel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına’ ilişkin kararının yürürlüğe girmesi" ifadesi yer aldı.Yeni yaptırım listesine aralarında, siber güvenlik şirketi Group-IB, alan adı kayıt şirketi Reg.Ru, Feodosia'daki More tersanesi, Soyuz stüdyosu, Simferopol 1 No'lu gözaltı merkezi, Ukrayna havayolu şirketleri Horse ve Camus Air’ın da olduğu 140 kişi ve 49 kuruluş dahil edildi.Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan kişilere karşı yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini belirterek, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsayacağını belirtmişti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, seçimlerin Rus yasalarına göre yapıldığını ve Ukrayna’nın bu tür adımlarının hiçbir etkisinin olmayacağını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-ukrayna-limanlarinin-afgan-menseli-uyusturucularin-transitinde-kullanilmasi-endise-verici--1049716527.html
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rusya, donbass, rusya-ukrayna ilişkileri, yaptırım, vladimir zelenskiy

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarını genişletti

18:46 02.11.2021
© AFP 2021 / Bertrand GuayVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / Bertrand Guay
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenmesine katılan kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımları öngören kararı onayladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rus parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenmesine katılan kişi ve kuruluşlara karşı yeni yaptırımları öngören kararını imzaladı.
Belgede, “Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 15 Ekim 2021 tarihli ‘Kişisel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına’ ilişkin kararının yürürlüğe girmesi" ifadesi yer aldı.
Yeni yaptırım listesine aralarında, siber güvenlik şirketi Group-IB, alan adı kayıt şirketi Reg.Ru, Feodosia'daki More tersanesi, Soyuz stüdyosu, Simferopol 1 No'lu gözaltı merkezi, Ukrayna havayolu şirketleri Horse ve Camus Air’ın da olduğu 140 kişi ve 49 kuruluş dahil edildi.
Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Kırım ve Donbass’ta Rus parlamento seçimlerinin düzenlenmesine katılan kişilere karşı yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini belirterek, yaptırımların ağırlıklı olarak seçim komisyonlarının üyelerini kapsayacağını belirtmişti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, seçimlerin Rus yasalarına göre yapıldığını ve Ukrayna’nın bu tür adımlarının hiçbir etkisinin olmayacağını ifade etmişti.

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