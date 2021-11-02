https://tr.sputniknews.com/20211102/ziraat-turkiye-kupasi-4-eleme-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1050411054.html
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T15:58+0300
2021-11-02T15:58+0300
2021-11-02T15:58+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
kura çekimi
ziraat türkiye kupası
turnuva
eşleşme
kura
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Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:Adanaspor-KocaelisporAdana Demirspor-Serik BelediyesporGaziantep FK-SakaryasporFraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif FaaliyetlerBeypiliç Boluspor-52 Orduspor FKGöztepe-Kahta 02VavaCars Fatih Karagümrük-SarıyerGençlerbirliği-Mardin 1969Çaykur Rizespor-AnkarasporNasadoge Menemenspor-Hekimoğlu TrabzonAytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FKAltay-Manisa FKMKE Ankaragücü-Nazilli BelediyesporGZT Giresunspor-Ankara DemirsporAltaş Denizlispor-Ağrı 1970Medipol Başakşehir-BodrumsporBursaspor-Kırşehir BelediyesporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor-AkhisarsporKasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya KestelsporAltınordu- 68 Aksaray Belediyesporİstanbulspor-Afjet AfyonsporAtakaş Hatayspor-EyüpsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor-ŞanlıurfasporBereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye GençliksporYukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FKİttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FKYılport Samsunspor-Uşakspor
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), kura çekimi, ziraat türkiye kupası, turnuva, eşleşme, kura
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Adana Demirspor-Serik Belediyespor
Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK
VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer
Gençlerbirliği-Mardin 1969
Çaykur Rizespor-Ankaraspor
Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK
MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
Altaş Denizlispor-Ağrı 1970
Medipol Başakşehir-Bodrumspor
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
Altınordu- 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK
İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK
Yılport Samsunspor-Uşakspor