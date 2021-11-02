https://tr.sputniknews.com/20211102/ziraat-turkiye-kupasi-4-eleme-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1050411054.html

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T15:58+0300

2021-11-02T15:58+0300

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spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

kura çekimi

ziraat türkiye kupası

turnuva

eşleşme

kura

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Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:Adanaspor-KocaelisporAdana Demirspor-Serik BelediyesporGaziantep FK-SakaryasporFraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif FaaliyetlerBeypiliç Boluspor-52 Orduspor FKGöztepe-Kahta 02VavaCars Fatih Karagümrük-SarıyerGençlerbirliği-Mardin 1969Çaykur Rizespor-AnkarasporNasadoge Menemenspor-Hekimoğlu TrabzonAytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FKAltay-Manisa FKMKE Ankaragücü-Nazilli BelediyesporGZT Giresunspor-Ankara DemirsporAltaş Denizlispor-Ağrı 1970Medipol Başakşehir-BodrumsporBursaspor-Kırşehir BelediyesporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor-AkhisarsporKasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya KestelsporAltınordu- 68 Aksaray Belediyesporİstanbulspor-Afjet AfyonsporAtakaş Hatayspor-EyüpsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor-ŞanlıurfasporBereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye GençliksporYukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FKİttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FKYılport Samsunspor-Uşakspor

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