https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-soyludan-kilicdarogluna-yanit-daha-once-10-defa-oldugu-gibi-2023te-de-izlersin-1050457990.html

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de izlersin'

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de izlersin'

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan Netflix'in paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de"... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T21:52+0300

2021-11-03T21:52+0300

2021-11-03T22:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

süleyman soylu

2023

twitter

la casa de papel

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netflix'in paylaşımını alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Soylu, paylaşımında "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu La Casa De Papel'in yeni bölümlerini duyuran Netflix Türkiye hesabının paylaşımını "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" yorumuyla alıntılamıştı.

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kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, 2023, twitter , la casa de papel