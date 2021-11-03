Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-soyludan-kilicdarogluna-yanit-daha-once-10-defa-oldugu-gibi-2023te-de-izlersin-1050457990.html
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de izlersin'
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de izlersin'
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan Netflix'in paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de"... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T21:52+0300
2021-11-03T21:52+0300
2021-11-03T22:03+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
süleyman soylu
2023
twitter
la casa de papel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_84afa3a6c4fc3e8c2947c6b850b9569d.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netflix'in paylaşımını alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Soylu, paylaşımında "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu La Casa De Papel'in yeni bölümlerini duyuran Netflix Türkiye hesabının paylaşımını "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" yorumuyla alıntılamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050080280_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_11718132b5a4172a1563c22990b37aee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, süleyman soylu, 2023, twitter , la casa de papel
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de izlersin' 21:52 03.11.2021 (güncellendi: 22:03 03.11.2021)
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan Netflix'in paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de" izlersin cevabını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netflix'in paylaşımını alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi.
Bakan Soylu, paylaşımında "
Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu La Casa De Papel
'in yeni bölümlerini duyuran
Netflix Türkiye
hesabının paylaşımını "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef" yorumuyla alıntılamıştı.