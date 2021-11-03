Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, mesaj yayımladı.'Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir'Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, mesaj yayımladı.
'Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir'
Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne “kara kış” ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için "kara" olarak nitelendirilecek bir şey varsa; o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir.
20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne “kara kış” ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz.
Sizin için "kara" olarak nitelendirilecek bir şey varsa; o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir. https://t.co/FWyD90E5DH