https://tr.sputniknews.com/20211103/britney-spears-annem-vasilik-fikrini-babama-asilayarak-hayatimi-mahvetti-1050450556.html

Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama aşılayarak hayatımı mahvetti

Britney Spears: Annem vasilik fikrini babama aşılayarak hayatımı mahvetti

Zorlu bir hukuk mücadelesi sonucunda babası Jamie Spears'in 2008'den beri süren vasiliğinden kurtulmaya başlayan ABD'li şarkıcı Britney Spears, ailesiyle... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:10+0300

2021-11-03T17:10+0300

2021-11-03T17:30+0300

yaşam

abd

los angeles

britney spears

baba

anne

vasi

vasilik

jamie spears

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Britney Spears'in özel hayatı ve mali işleri üzerinde söz hakkını elinden alan vasilik düzenlemesinin kamuoyu tarafından bilinen yüzü baba Jamie'yken, pop yıldızı, hayatının 13 yılını kontrol eden ve yaşamını mahveden vasilikten annesi Lynne'i sorumlu tuttuğunu söyledi.'Babamın aklı ermez, annemin fikriydi'39 yaşındaki Spears, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında şu iddialarda bulundu:"İnsanların bilmediği şey, babama bu fikri verenin annem olduğu. O yılları asla geri alamayacağım... Annem gizlice hayatımı mahvetti.""Ne yaptığını(zı) çok iyi biliyorsun(uz). Babam vasiliği düşünecek kadar akıllı değildir. Ama bu gece önümde yeni bir hayat olduğunu bilerek gülümseyeceğim."'13 yıl önce bir vasi gerekiyordu'Eski menajeri Lou Taylor'ın da vasilik sürecinde rol oynadığını öne süren Spears'in şimşeklerini annesi yöneltmesi, babasının 'derhal ve şartsız olarak vasiliğinin sona erdirilmesi' talebinin ardından geldi. Babasının avukatlarının mahkemeye yaptıkları başvuruda şu görüşe yer verildi:"Gerçek şu ki 13 yıl önce Britney'i her anlamda korumak için bir vasi gerekiyordu. Hayatı karmakarışıktı ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve maddi sıkıntı içindeydi. Vasilik sayesinde, Britney hayatının tüm bu aşamalarında istikrara giden bir yola geri dönebildi. Görev başarılı oldu ve şimdi Britney'nin hayatının kontrolünü yeniden ele geçirme zamanı geldi."Jamie Spears'in vasilikten çıkma talebinde bulunmasının 'herhangi bir uyarıdan kaynaklanmadığını, düzenlemeyle ilgili tüm belgeleri teslim edeceğini ve saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını' söyleyen belgede, "Jamie kızını koşulsuz seviyor ve destekliyor. Nokta" denildi. Bunama ve akıl hastalığı durumlarında yapılan düzenlemeSözkonusu düzenleme, 'demans veya akıl hastalıkları gibi nedenlerle kendi kararlarını veremeyen kişilere yasal vasi atanmasına' dair. Eski menajeri Lou Taylor ve annesi Lynne Spears, şarkıcısnın suçlamalarına ilk etapta yanıt vermedi. Vasilik, Britney'nin yaşadığı esareti konu olan bazı belgesellerin ardından kamuoyunu meşgul eden bir hadise haline geldi. Şarkıcı, haziranda Los Angeles Üst Mahkemesi'ne telefonla verdiği 23 dakikalık ifadede, 'vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, performans yapmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini' anlattı.Eylülde babasının vasiliğinin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurması, ancak geçiş süreci için takvim sunmamasının ardından, yargıç, kızının özel hayatı üzerindeki kontrolü 2019'da sona eren Jamie Spears'in kızının mülkü üzerindeki vasiliğini geçici olarak askıya aldı.Kızının servetini zimmetine geçirmekten evinin içine gözetlemeye uzanan suçlamalarSıradaki duruşma 12 Kasım'da yapılacak. Ancak pop yıldızı yasal düzenlemeden tamamen kurtulsa bile hukuk mücadelesi sona ereceğe benzemiyor. Jamie Spears'i mali suistimal ve kızının mülkünden milyonlarca dolar hortumlamakla suçlayan Britney'nin avukatı, bu hafta da kızının evinin içini kamera ve cihazlarla izleyip dinlediği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlamadığı için baba hakkında şikayette bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210624/britney-spears-mahkemede-feryat-etti-hayatimi-geri-istiyorum-beni-babamin-kolesi-yapan-vasiligi-1044808294.html

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abd, los angeles, britney spears, baba, anne, vasi, vasilik, jamie spears