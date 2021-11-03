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Çin'de teknoloji sektöründe artan kısıtlamalar: Epic Games, Fortnite'ın 'fişini çekti'
Çin'de teknoloji sektöründe artan kısıtlamalar: Epic Games, Fortnite'ın 'fişini çekti'
Epic Games, Çin’in teknoloji sektörüne olan baskıları sebebiyle popüler Fortnite’ı Çin’den çekme kararı aldı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T15:45+0300
2021-11-03T15:51+0300
epic games
fortnite
yaşam
çin
teknoloji
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Çin merkezli bir bilişim şirketi Tencent, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor. Posta’nın aktardığına göre, yetkililer bu kararın verilmesine sebep olarak ülkenin teknoloji sektörüne yönelik büyük baskılarını gösterdi.Yetkililer, 15 Kasım 2021’den itibaren Fortnite’ın Çin versiyonunun ülkeden kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada “Fortnite China’nın Beta testi sona erdi. Sunucular yakında kapatılacak. 15 Kasım saat 11’de sunucuları kapatacağız ve oyuncular artık giriş yapamayacak” denildi.Pekin, ekonomi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmak için teknoloji sektörüne düzenleyici kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Bu sebeple de birçok şirket ülkeden çekilme kararı almıştı. Microsoft’un iş ağı LinkedIn de geçtiğimiz haftalarda bu sebepler dolayısıyla Çin’den çekileceğini duyurmuştu.Fortnite, 350 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/cin-bagimlilik-kurallarini-genisletti-yeni-cevrim-ici-oyunlara-onay-vermeyi-askiya-aldi-1048763577.html
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epic games, fortnite, çin, teknoloji, yasa

Çin'de teknoloji sektöründe artan kısıtlamalar: Epic Games, Fortnite'ın 'fişini çekti'

15:45 03.11.2021 (güncellendi: 15:51 03.11.2021)
© SOPA ImagesFortnite oyun, Çin bayrağı
Fortnite oyun, Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© SOPA Images
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Epic Games, Çin’in teknoloji sektörüne olan baskıları sebebiyle popüler Fortnite’ı Çin’den çekme kararı aldı.
Çin merkezli bir bilişim şirketi Tencent, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor. Posta’nın aktardığına göre, yetkililer bu kararın verilmesine sebep olarak ülkenin teknoloji sektörüne yönelik büyük baskılarını gösterdi.
Yetkililer, 15 Kasım 2021’den itibaren Fortnite’ın Çin versiyonunun ülkeden kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada “Fortnite China’nın Beta testi sona erdi. Sunucular yakında kapatılacak. 15 Kasım saat 11’de sunucuları kapatacağız ve oyuncular artık giriş yapamayacak” denildi.
Pekin, ekonomi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmak için teknoloji sektörüne düzenleyici kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Bu sebeple de birçok şirket ülkeden çekilme kararı almıştı. Microsoft’un iş ağı LinkedIn de geçtiğimiz haftalarda bu sebepler dolayısıyla Çin’den çekileceğini duyurmuştu.
Fortnite, 350 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.
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