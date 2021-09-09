https://tr.sputniknews.com/20210909/cin-bagimlilik-kurallarini-genisletti-yeni-cevrim-ici-oyunlara-onay-vermeyi-askiya-aldi-1048763577.html

Çin 'bağımlılık' kurallarını genişletti: Yeni çevrim içi oyunlara onay vermeyi askıya aldı

Çin 'bağımlılık' kurallarını genişletti: Yeni çevrim içi oyunlara onay vermeyi askıya aldı

Daha önce reşit olmayanlar için çevrim içi oyun saatlerine kısıtlama getiren Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyasının kapsamını genişletti. Ülkede... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T15:16+0300

2021-09-09T15:16+0300

2021-09-09T15:16+0300

çin

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oyun

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‘Hayranlık kültürünün kaotik olmaya başladığını' savunarak popüler oyuncuları ve şarkıcıları internetten engelleyen Çin, çevrim içi oyun bağımlılığı kampanyasını da genişletiyor. Bu kapsamda, Çin yeni çevrim içi oyunlara onay vermeyi süresiz olarak askıya aldı.Karar, Çinli yetkililer ile sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması Wechat'in sahibi Tencent firması ve PES oyunları yayımlayan NetEase Games şirketlerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklandı. Çin, 'manevi afyon' olarak tanımladığı oyun bağımlılığını önlemeye yönelik kararlar kapsamında geçen ay da 18 yaş altı kişilerin çevrim içi oyun saatlerini kısıtlayan bildiri yayımlamıştı. Oyun firmalarından, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 saatleri ile sınırlı tutmaları istenmişti. Ayrıca, otoritelerin hayranlık kültürünün de yükselişe geçtiğini ve ve bunun toplumu kaotik hale getirdiğini savunan ülkede, Çinli milyarder oyuncu Zhao Wei'nin rol aldığı bütün filmler ve dizileri internet ortamından silinmesi tepki çekmişti. Güney Kore Pop müziği olarak bilinen K-Pop hayran sayfalarına da kısıtlama getirilmişti.

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