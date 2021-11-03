https://tr.sputniknews.com/20211103/ekimde-fiyati-en-fazla-artan-urun-kadin-hirkasi-en-cok-dusen-limon-oldu-1050441820.html
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48.26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda görüldü. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:16+0300
2021-11-03T14:16+0300
2021-11-03T14:16+0300
ekonomi
türkiye
tüik
enflasyon
gıda
veri
limon
tüketici
hırka
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Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48.26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda görüldü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44.18 ile erkek montu, yüzde 41.54 ile erkek kazağı izledi.Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39,98 ile çocuk kazağı, yüzde 39.80 ile erkek kabanı, yüzde 36.99 ile sivri biber yer aldı.Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda oldu. Bunu yüzde 25.25 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11.96 ile elma, yüzde 7.43 ile havuç, yüzde 6.14 ile kuru soğan takip etti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/reuters-enflasyondan-etkilenen-dusuk-gelirli-aileler-icin-vergi-indirimleri-ve-maas-zammi-gundemde-1050404923.html
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türkiye, tüik, enflasyon, gıda, veri, limon, tüketici, hırka
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48.26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda görüldü.
Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48.26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44.18 ile erkek montu, yüzde 41.54 ile erkek kazağı izledi.
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39,98 ile çocuk kazağı, yüzde 39.80 ile erkek kabanı, yüzde 36.99 ile sivri biber yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.68 ile limonda oldu. Bunu yüzde 25.25 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11.96 ile elma, yüzde 7.43 ile havuç, yüzde 6.14 ile kuru soğan takip etti.