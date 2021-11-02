Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211102/reuters-enflasyondan-etkilenen-dusuk-gelirli-aileler-icin-vergi-indirimleri-ve-maas-zammi-gundemde-1050404923.html
Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde
Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde
Türkiye'de hükümet, yüksek enflasyonla mücadele eden düşük gelirli haneleri desteklemek için ücretleri artırmaya ve bazı vergileri düşürmeye hazırlanıyor. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:56+0300
2021-11-02T13:56+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
reuters
ekonomik kriz
asgari ücret
vergi
kriz
düşüş
yapılandırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043449227_0:23:1001:586_1920x0_80_0_0_f81538293ad065940a37fd85391c4db3.jpg
Reuters haber ajansına konuşan 2 üst düzey yetkili, hükümetin, düşük gelirli aileler için vergi indirimine gideceğini ve ücretlerde artış sağlayacağını belirtti.Türkiye'de bütçe açığı bu yıl şimdiye kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1.5'ine düştü. Bu rakamın gelecek yıl için yaklaşık yüzde 3.5 olacağı tahmin ediliyor.Planlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, mali desteğin, daha savunmasız haneler üzerindeki baskıyı yüzde 20'ye yakın enflasyona karşı dengelemeyi amaçlayacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakıt ve elektrik giderlerini hafifletmek için 2.5 milyar liralık yardım yapılacağını belirtti.Yetkililer, Reuters'a verdiği demeçte, değerlendirilen seçenekler arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla artırılmasının yanı sıra artan enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve bazı memurların maaşlarının artırılması yer aldığını bildirdi.'Olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var'Bir üst düzey yetkili, "Bütçede olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var. Bu biraz açılmalı ve bu konuda (en azından) gelecek yılın başından itibaren bir adım atılacak. Düşük gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.Öte yandan, Türkiye'nin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hükümetin 2021 ve 2022 için öngördüğü yüzde 3.5 seviyesine ulaşmaya başladığı 2016 yılına kadar yüzde 1 civarında seyretmişti.Oyak Menkul Değerler'e göre 12 aylık bütçe açığı, kısmen artan gelir ve tüketim vergisi gelirleri sayesinde eylül ayı itibarıyla 95.8 milyar lira (10 milyar dolar) oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/bakan-yanik-ihtiyac-sahiplerine-kis-boyunca-25-milyar-lira-yakacak-ve-elektrik-destegi-verilecek-1050374597.html
https://tr.sputniknews.com/20211101/ak-partili-dag-dar-gelirlileri-enflasyona-ezdirmeyecegiz-1050369282.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043449227_94:0:905:608_1920x0_80_0_0_279785418821f78c58f229f7d9e34e09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, enflasyon, reuters, ekonomik kriz, asgari ücret, vergi, kriz, düşüş, yapılandırma, vergi borcu

Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde

13:56 02.11.2021
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'de hükümet, yüksek enflasyonla mücadele eden düşük gelirli haneleri desteklemek için ücretleri artırmaya ve bazı vergileri düşürmeye hazırlanıyor.
Reuters haber ajansına konuşan 2 üst düzey yetkili, hükümetin, düşük gelirli aileler için vergi indirimine gideceğini ve ücretlerde artış sağlayacağını belirtti.
Türkiye'de bütçe açığı bu yıl şimdiye kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1.5'ine düştü. Bu rakamın gelecek yıl için yaklaşık yüzde 3.5 olacağı tahmin ediliyor.
Planlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, mali desteğin, daha savunmasız haneler üzerindeki baskıyı yüzde 20'ye yakın enflasyona karşı dengelemeyi amaçlayacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakıt ve elektrik giderlerini hafifletmek için 2.5 milyar liralık yardım yapılacağını belirtti.
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
TÜRKİYE
Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2.5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek
Dün, 15:43
Yetkililer, Reuters'a verdiği demeçte, değerlendirilen seçenekler arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla artırılmasının yanı sıra artan enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve bazı memurların maaşlarının artırılması yer aldığını bildirdi.

'Olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var'

Bir üst düzey yetkili, "Bütçede olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var. Bu biraz açılmalı ve bu konuda (en azından) gelecek yılın başından itibaren bir adım atılacak. Düşük gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.
Öte yandan, Türkiye'nin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hükümetin 2021 ve 2022 için öngördüğü yüzde 3.5 seviyesine ulaşmaya başladığı 2016 yılına kadar yüzde 1 civarında seyretmişti.
Oyak Menkul Değerler'e göre 12 aylık bütçe açığı, kısmen artan gelir ve tüketim vergisi gelirleri sayesinde eylül ayı itibarıyla 95.8 milyar lira (10 milyar dolar) oldu.
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
POLİTİKA
AK Partili Dağ: Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Dün, 13:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:56Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde
13:52Tonga'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kapanma kararı
13:48Kılıçdaroğlu: Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdi
13:47Fare videosu sonrası Popeyes şubesi kapatıldı
13:47Fatih Erbakan karantinaya girdi
13:42RTÜK'ten 'Türk örf ve adetlerine uygun içerik' üretilmesi önerisi
13:42Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada: Geliri kendi adına kurulan vakfa bağışlanacak
13:22İmamoğlu: İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım, asla vazgeçmeyeceğim
13:20Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma
13:20Tesla ile Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi Elon Musk'ı daha da zengin etti
13:15Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı
13:1470 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu
13:11Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
13:04Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
12:59Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü
12:52Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu
12:502 hafta komada kaldı, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
12:48Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı rekoru yenilendi: 1178 kişi öldü
12:48Dolandırıcılar avukatın adını kullanarak, kargosunu almayanları tehdit etti: 'İsmimi değiştireceğim'
12:43'Mazlum'u getirin bana' repliğinden esinlendi: Stres atmak isteyenler para karşılığı dövüyor