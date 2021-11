https://tr.sputniknews.com/20211103/f-16-konusu-abdnin-elinde-turkiyeyi-istedigi-kivama-getirmek-icin-guzel-bir-enstruman-1050495714.html

'F-16 konusu, ABD'nin elinde Türkiye’yi istediği kıvama getirmek için güzel bir enstrüman'

Şanlı Bahadır Koç’a göre, Türk hükümetinin bir hafta önce elçisini 'istenmeyen kişi' ilan edeceği ABD ile Biden-Erdoğan görüşmesi sonrası olumlu bir görüntü... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da G-20 zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmeden somut bir sonuç çıkmamış görünüyor. ABD yönetimi Türkiye'nin F-35 programının parçası olmadığını resmen deklare etmişken, Biden'ın Erdoğan'a ödenen bedel karşılığında F-16'lar verilmesi ve mevcutların modernizasyonu konusunda Türkiye'ye karşı bir tutum alan Kongre karşısında 'elinden geleni yapmayı' vaad ettiği söyleniyor. İki ülke arasında PYD/YPG, FETÖ ve F-16'lar konusunda ortak çalışma grubu kurulmasının söz konusu olduğu belirtiliyor.Türkiye'nin F-16 talebi karşısında ABD ile sıkıntılı bir görünüm ortaya çıkmış durumda. Temsilciler Meclisi'nde bir grup milletvekili Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkarken, yine Kongre'de Rusya Federasyonu'ndan S-400 sistemleri alan Hindistan'a karşı ise muafiyet tasarısı sunulması dikkat çekti.Roma görüşmesi sonrası Türk-Amerikan ilişkilerinin öne çıkan başlıklarını araştırmacı yazar Şanlı Bahadır Koç ile konuştuk.‘Türk-Amerikan ilişkilerinde problemler ve çelişkiler sürüyor’Bahadır Koç, Ankara'nın Roma görüşmesinden bir hafta önce ABD büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan edip göndermenin eşiğine geldiğini anımsatırken, görüşmenin yapılmasının 'olumlu' olmakla birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde problemler ve çelişkilerin yerli yerinde durduğunu kaydetti. Koç, ABD'nin 1.5 yıl içinde seçime ayarlı Türkiye iç siyasetinin neresinde nasıl duracağına dair henüz kararsız olduğu değerlendirmesi yaptı:‘F-16 konusu, Amerika’nın elinde, Türkiye’yi istediği kıvama getirmek için güzel bir enstrüman’Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programı yerine F-16 alma konusunda ABD tarafından olumsuz yanıt gelirse ilişkilerin onarılmaz hale gelme ihtimalinden bahseden Koç, Biden yönetiminin Ankara'ya ‘umut’ verdiğini ancak Kongre’nin bu konuyu ‘veto’ edebileceğini vurguladı. Koç, F-16 konusunun Amerika’nın elinde, Türkiye’yi istediği kıvama getirmek için güzel bir enstrüman olduğu görüşünde:'Elçiler krizi bitmedi, dondu'Koç, savunma konularını takip edenlerin çok umutlu olmamasına karşın kendisinin F-16 satışının söz konusu olabileceği görüşünde olduğunu dile getirdi. Elçiler krizinde belki bir deneme yapılmış olabileceğini belirten Koç, o krizin de bitmediğini ve dondurulduğunu söyledi:"Savunma konularını takip eden insanlar bu konuda çok umutlu değil. Ben siyasi, diplomatik ve tarihi perspektiften bakmaya çalışan biri olarak olabileceğini düşünüyorum. Bu da olmazsa bu ittifakın içinde ne var? Her konuda birbirimizden farklıyız, sürekli birbirimize laf sokuyoruz. Daha 10 gün önce Amerikan elçisini göndermek üzereydik. O kriz bitmedi, dondu. Belki elçiler bu sefer konuşmazlar. Kendileri ne kadar farkındaydı ama ekstrem bir hareket. Ama Amerika’daki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, o elçinin dediğinden daha sert şeyler söyleyebilir. 10 büyükelçi bir araya gelince onun yarattığı görüntü, ne o mahkeme kararlarını ne o hukuki süreci savunuyor değilim ama o tür bir şeyin cevapsız kalmayacağını tahmin etmeleri gerekirdi. Ya ayarı belirleyemediler ya da diplomatik bir hata. Belki de test ettiler, sonra da kısmi geri çekilme… Uçurumun dibine geldik. 10 Amerikan büyükelçisini gönderdiğinde Türk-Batı ekonomik, siyasi, askeri ilişkileri minimum bir sene ileri atar. Geri dönmeleri konuları aylar sürebilecek problemdir, sabah akşam onu konuşurduk.”‘ABD’li politikacıların Hindistan’ı kayırmak için birçok sebebi var, bu çifte standarttır’Koç, Rusya'nın S-400 sistemleri alan Hindistan'a geldiğinde ABD'li politikacıların çifte standartlı tutumlarına dikkat çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidara gelmeden önce ABD'de adeta 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini anımsatan Koç, ancak Çin karşısında Asya'da görülen çıkar tanımlarının ABD'yi etkilediğini vurguladı. Koç'a göre ABD'nin Hindistan'ı kaybetmeyi göze alamaz, bu yüzden bu ülkeyi kayırmak için birçok nedeni bulunuyor:'Erdoğan Türkiye ile özdeşleşiyor, inanılmaz bir antipati ve alerji var'Koç, Batı medyasında her gün Türkiye'nin anıldığını anımsatırken, hükümete karşı ve Erdoğan'la özdeşleştiği için Türkiye'ye inanılmaz bir antipati ve alerji bulunduğunu söyledi:"Türkiye’deki hükümete karşı inanılmaz bir antipati ve alerji var. Bir süre sonra artık Erdoğan, Türkiye ile özdeşleştiği için Türkiye’ye karşı da var. Erdoğan’ın politikalarına karşı başladı, sabah interneti açtığımızda Türkiye aleyhine makale, köşe yazısı, karar, rapor demek. Herkes Türkiye’ye yüzyıllarca biriktirdiği ne varsa akıtıyor. Buradaki çifte standardın kısmen açıklaması bu kısmen de Hindistan bizden daha büyük bir ülke.”‘Hindistan, Amerika ile yakınlaştığı için ‘o zaman Rusya’dan almayacağım’ demez’ABD'nin derdinin Çin olduğunu anımsatan Koç, bu çerçevede Hindistan'ın stratejik bir aktör olarak görüldüğünü vurguladı. Koç, diğer yandan Hindistan'ın Rusya ile tarihsel ilişkilerinin derinliğine atıf yaparken, bu ülkenin bağımsız ve özerk manevra alanını koruyacağının altını çizdi:'İlişkiler Kongre'nin insafına bırakılırsa...'Türk-Amerikan ilişkileri ABD Kongresi'nin insafına bırakılırsa buradan iyi bir şey çıkmayacağı görüşündeki Koç, sorunları tek tek çözmeye kalkışıldığında 'diğer taraftan başka bir sivilcenin patladığı' değerlendirmesi yaptı:"Bu ilişki günlük haberlerin, üçüncü tarafların, Kongre’nin insafına bırakılırsa buradan iyi bir şey çıkmaz. Buradan çıkış için G-20 Zirvesi’nde yarım saat değil, ilişkiyi tamamen masaya yatırılmalı. Bunun için önce komisyonlar, bakanlar çalışabilir, ‘Sen şurada geri adım at, ben de ona göre şurada atacağım’, ‘Sen şurada bana şu ödülü ver, ben de şurada benim için zor gibi görünen konuda şunu vereyim’ diye büyük bir şekilde çözülebilir. Çünkü o kadar çok problemli madde var ki tek tek çözmeye kalkarsan birini çözer gibi oluyorsun, öbür taraftan başka bir sivilce patlıyor.”

