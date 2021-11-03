https://tr.sputniknews.com/20211103/gazete-duvarda-yeni-donem-genel-yayin-yonetmenligine-hakan-aksay-getirildi-1050426966.html

Gazete Duvar'da yeni dönem: Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hakan Aksay getirildi

Gazete Duvar'da yeni dönem: Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hakan Aksay getirildi

Gazete Duvar'da Ali Duran Topuz'un ayrıldığı Genel Yayın Yönetmenliği görevine Hakan Aksay getirildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T04:42+0300

2021-11-03T04:42+0300

2021-11-03T04:42+0300

türkiye

hasan aksoy

gazete duvar

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Gazete Duvar'ın, Hakan Aksay'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildiğine ilişkin haberinde şu ifadelere yer verildi:Hakan Aksay kimdir?1961 Kozan / Adana doğumlu Hakan Aksay, İstanbul Kültür Koleji’nde ve Hukuk Fakültesi’nde okudu. 1980 darbesinden bir yıl sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) aracılığıyla Sovyetler Birliği’ne gitti. 1982’de Kişinev Üniversitesi Hazırlık Fakültesi’nden ve 1987’de Leningrad Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nden mezun oldu.1,5 yıl Doğu Almanya’daki TKP merkez yayın organlarında çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. TKP’den kopmasının ardından Güneş gazetesine girdi ve bir süre sonra gazetenin muhabiri olarak Rusya’ya gitti.20 yıl (1989-2009) boyunca Moskova’da pek çok Türk gazete ve televizyonunda muhabirlik ve yorumculuk yaptı. Rusya’da olduğu süre içinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı. 3 Haziran Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini başlattı ve 10 yıl kadar etkinliklerin organizatörü oldu.2004 yılında Rus-Türk Araştırmalar Merkezi’ni (RUTAM) kurdu. RUTAM yöneticisi olarak Kasım 2007’de Rusya Başkanı Putin tarafından “Rus-Türk ilişkilerine katkısı ve Rus dilinin yaygınlaştırılmasındaki emeği dolayısıyla” Puşkin Madalyası ile ödüllendirildi.Türkçe ve Rusça çeşitli dergi, bülten ve internet siteleri kurdu, yönetti. 12 yıl önce Türkiye'ye döndü. Rusya ve Türk-Rus ilişkileri ile ilgili birçok projeye katıldı. 11 yıl boyunca köşe yazarı ve programcı olarak T24’te yer aldı. Tele1 ve Artı TV’de programlar yaptı.Yayımlanmış dört kitabı var: “Kapitalistler Moskova’ya”, “Merhaba Rusya”, “İkinci Vatan Türkiye” (Rusça) ve “Kar ve Güneşin Dostluk Öyküsü / Türk-Rus Kültür İlişkileri” (Türkçe ve Rusça)

https://tr.sputniknews.com/20211013/ali-topuz-ve-cansu-camlibel-gazete-duvardan-ayrildi-bir-kisiye-hakkim-helal-degil-1049799410.html

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