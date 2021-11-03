https://tr.sputniknews.com/20211103/israil-buyukelciligi-siber-saldiri-sonucu-birtakim-uygun-olmayan-icerikler-paylasildi-1050425384.html

İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı

İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı

İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından birinden yapılan paylaşımların, siber saldırı sonucu gerçekleştiği belirtildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T01:03+0300

2021-11-03T01:03+0300

2021-11-03T01:59+0300

dünya

israil

türkiye

paylaşım

instagram

twitter

uygunsuz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101741/60/1017416031_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_6641453eba26066d9ca22354b7d7e387.jpg

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı İsrail Türkiye’de adlı hesaptan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından birinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların kendilerine ait olmadığı ifade edildi. İsrail Türkiye hesabınca yapılan açıklamada “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi. “Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.Büyükelçilik, 2 Kasım'da akşamı Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaşmıştı. "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, türkiye, paylaşım, instagram, twitter , uygunsuz