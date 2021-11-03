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https://tr.sputniknews.com/20211103/israil-buyukelciligi-siber-saldiri-sonucu-birtakim-uygun-olmayan-icerikler-paylasildi-1050425384.html
İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı
İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı
İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından birinden yapılan paylaşımların, siber saldırı sonucu gerçekleştiği belirtildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T01:03+0300
2021-11-03T01:59+0300
dünya
israil
türkiye
paylaşım
instagram
twitter
uygunsuz
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İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı İsrail Türkiye’de adlı hesaptan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından birinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların kendilerine ait olmadığı ifade edildi. İsrail Türkiye hesabınca yapılan açıklamada “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi. “Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.Büyükelçilik, 2 Kasım'da akşamı Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaşmıştı. "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.
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israil, türkiye, paylaşım, instagram, twitter , uygunsuz

İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı

01:03 03.11.2021 (güncellendi: 01:59 03.11.2021)
© REUTERSSiber saldırı
Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS
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İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından birinden yapılan paylaşımların, siber saldırı sonucu gerçekleştiği belirtildi.
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı İsrail Türkiye’de adlı hesaptan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından birinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların kendilerine ait olmadığı ifade edildi.
İsrail Türkiye hesabınca yapılan açıklamada “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi.
“Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.
Büyükelçilik, 2 Kasım'da akşamı Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaşmıştı. "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.
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