İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırı sonucu birtakım uygun olmayan içerikler paylaşıldı

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı İsrail Türkiye’de adlı hesaptan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından birinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların kendilerine ait olmadığı ifade edildi. İsrail Türkiye hesabınca yapılan açıklamada “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi. “Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.Büyükelçilik, 2 Kasım'da akşamı Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaşmıştı. "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.
İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından birinden yapılan paylaşımların, siber saldırı sonucu gerçekleştiği belirtildi.
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı İsrail Türkiye’de adlı hesaptan yapılan açıklamada, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından birinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı ve söz konusu paylaşımların kendilerine ait olmadığı ifade edildi.
İsrail Türkiye hesabınca yapılan açıklamada “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla birtakım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi.
“Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesinin yer aldığı açıklamada, “Bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.
Büyükelçilik, 2 Kasım'da akşamı Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaşmıştı. "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırılmıştı.