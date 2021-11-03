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İtalya'da 47 yıldır park halinde duran otomobil, turistik cazibe merkezi oldu
© google mapsİtalya'da 47 yıldır park halinde duran araba, turistlerin gözdesi oldu
© google maps
İtalya'nın Veneto bölgesinde bir caddede 47 yıldır aynı yerde park halinde duran araba, yerel bir sembol haline geldi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce turist, terk edilmiş arabayı görmek için kasabayı ziyaret ediyor.
İtalya'nın kuzeydoğusundaki Conegliano kasabasında yaşayan 94 yaşındaki Angelo Fregolent, eşi Bertilla Modolo'yla birlikte işlettiği gazete bayisinin önüne 1974'te 1961 model Lancia Fulvia arabasını park etti.
İtalyan yerel gazetesi II Gazzettino’ya konuşan Fregolent, eşi Bertilla ile birlikte 40 yıl boyunca evlerinin altındaki gazete bayiini işlettiğini söyledi. Lancia Fulvia'yı bayiinin önüne park etmekten memnun olduğunu belirten Fregolent, “Çünkü bagajdaki gazeteleri indirip içeri taşımam gerekiyordu'' dedi.
Independent'te yer alan habere göre çift, emekli olduktan sonra otomobili aynı yerde bıraktı. Otomobil de o zamandan beri kasabanın bir parçası haline geldi
Bir süre sonra turistler ve bölge sakinleri, bu eski otomobille çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte Fulvia, viral haline geldi ve bölgenin turistik bir noktasına dönüştü.
İtalyan yerel gazetesi II Gazzettino’ya konuşan Fregolent, eşi Bertilla ile birlikte 40 yıl boyunca evlerinin altındaki gazete bayiini işlettiğini söyledi. Lancia Fulvia'yı bayiinin önüne park etmekten memnun olduğunu belirten Fregolent, “Çünkü bagajdaki gazeteleri indirip içeri taşımam gerekiyordu'' dedi.
Independent'te yer alan habere göre çift, emekli olduktan sonra otomobili aynı yerde bıraktı. Otomobil de o zamandan beri kasabanın bir parçası haline geldi
Bir süre sonra turistler ve bölge sakinleri, bu eski otomobille çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte Fulvia, viral haline geldi ve bölgenin turistik bir noktasına dönüştü.
🚗 Retiran un coche tras 47 años aparcado en el mismo sitio https://t.co/O9OIkuVIxE— La Crónica de Salamanca (@LaCronica_SA) October 25, 2021
Bununla birlikte neredeyse 50 yıl sonra, kasabanın yetkilileri otomobili 20 Ekim'de kaldırarak yaklaşık 85 km. uzaklıktaki Padua'daki Auto e Moto d'Epoca Motorshow'a transfer etti. Burada otomobil, klasik otomobillerin yanında sergilenmeye başladı.
Ardından otomobil, 47 yıldır dışarıda olduğu için oluşan hasarların giderilmesi ve onarılması için bir atölyeye gönderildi. Tamamen restore edildikten sonra otomobil, Fregolent ve Modolo'nun evinin yanındaki yerel bir okulun dışına yerleştirilecek.
Ardından otomobil, 47 yıldır dışarıda olduğu için oluşan hasarların giderilmesi ve onarılması için bir atölyeye gönderildi. Tamamen restore edildikten sonra otomobil, Fregolent ve Modolo'nun evinin yanındaki yerel bir okulun dışına yerleştirilecek.