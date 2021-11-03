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JPMorgan, Bitcoin'in adil değerini açıkladı
JPMorgan, Bitcoin'in adil değerini açıkladı
JPMorgan, Bitcoin'in adil değerinin 35 bin dolar olduğunu açıkladı. Banka buna rağmen 73 bin dolarlık fiyat hedefini korudu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:56+0300
2021-11-03T11:16+0300
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JPMorgan bugün itibarıyla 63 bin100 dolardan işlem gören Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğu söyledi. Habertürk'ün Bloomberg News'ten aktardığı habere göre JPMorgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı. JPMorgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti. Ethereum'dan yeni rekorÖte yandan Bitcoin'den sonra dünyanın ikinci büyük kripto birimi olan Ethereum 4 bin 643 dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Etherum dün de 4 bin 600 dolara kadar çıkmıştı.
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jp morgan, bitcoin, kripto para, ethereum

JPMorgan, Bitcoin'in adil değerini açıkladı

10:56 03.11.2021 (güncellendi: 11:16 03.11.2021)
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / EDGAR SU
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JPMorgan, Bitcoin'in adil değerinin 35 bin dolar olduğunu açıkladı. Banka buna rağmen 73 bin dolarlık fiyat hedefini korudu.
JPMorgan bugün itibarıyla 63 bin100 dolardan işlem gören Bitcoin için adil değerin 35 bin dolar olduğu söyledi.
Habertürk'ün Bloomberg News'ten aktardığı habere göre JPMorgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı.
JPMorgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.

Ethereum'dan yeni rekor

Öte yandan Bitcoin'den sonra dünyanın ikinci büyük kripto birimi olan Ethereum 4 bin 643 dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Etherum dün de 4 bin 600 dolara kadar çıkmıştı.
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