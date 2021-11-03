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https://tr.sputniknews.com/20211103/komur-fiyatlarina-iki-ayda-yuzde-72-zam-1050435057.html
Kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam
Kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam
Kış aylarının girilmesiyle artan talep ve emtialarda görülen yükselişler nedeniyle kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 oranında zam geldi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:10+0300
2021-11-03T12:08+0300
ekonomi
kömür
zam
soba
odun
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Isınma ihtiyacını kömür ve odun ile karşılayanlar yüksek zamlarla karşı karşıya kaldı. İki ayda kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33, sobaya ise yüzde 31 zam geldi.Kış ayların girilmesi, emtia piyasalarında da yaşanan yükselişler ve ihtiyaçla birlikte artan talep Türkiye'ne kömür tüketici fiyatlarını iki aydır olumsuz etkiliyor.Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre eylülde yüzde 33,72 ile ayın zam şampiyonu olan kömür ücretine ekimde de yüzde 28,69 zam geldi. Böylece iki ayda kömür fiyatları yüzde 72 zamlanmış oldu. Ağustosta 1254,66 lira olan kömür ücreti ekimde 2159,1 liraya fırladı.Doğalgaz fiyatlarına ise üreticiye yapılan yüksek zamlar henüz tüketici fiyatlarına yansıtılmadı. Ancak kömürün yanı sıra odun fiyatları da iki aydır artış eğiliminde. TÜİK verilerine göre odun fiyatlarına da iki ayda yüzde 32,6 zam yapıldı. Ekimde ısınma giderlerinden soba da zamlandı. Soba fiyatlarına ekimde yüzde 19,32 zam gelirken yine iki ayda soba fiyatlarındaki artış yüzde 31 oldu.
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kömür, zam, soba, odun

Kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam

12:10 03.11.2021
© Sputnik / Alexander KryazhevKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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Kış aylarının girilmesiyle artan talep ve emtialarda görülen yükselişler nedeniyle kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 oranında zam geldi.
Isınma ihtiyacını kömür ve odun ile karşılayanlar yüksek zamlarla karşı karşıya kaldı. İki ayda kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33, sobaya ise yüzde 31 zam geldi.
Kış ayların girilmesi, emtia piyasalarında da yaşanan yükselişler ve ihtiyaçla birlikte artan talep Türkiye'ne kömür tüketici fiyatlarını iki aydır olumsuz etkiliyor.
Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre eylülde yüzde 33,72 ile ayın zam şampiyonu olan kömür ücretine ekimde de yüzde 28,69 zam geldi. Böylece iki ayda kömür fiyatları yüzde 72 zamlanmış oldu. Ağustosta 1254,66 lira olan kömür ücreti ekimde 2159,1 liraya fırladı.
Doğalgaz fiyatlarına ise üreticiye yapılan yüksek zamlar henüz tüketici fiyatlarına yansıtılmadı. Ancak kömürün yanı sıra odun fiyatları da iki aydır artış eğiliminde. TÜİK verilerine göre odun fiyatlarına da iki ayda yüzde 32,6 zam yapıldı.
Ekimde ısınma giderlerinden soba da zamlandı. Soba fiyatlarına ekimde yüzde 19,32 zam gelirken yine iki ayda soba fiyatlarındaki artış yüzde 31 oldu.
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