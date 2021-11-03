Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211103/polis-bicakla-rehin-alinan-cifti-saldirganin-bilegini-isirarak-kurtardi-1050424276.html
Polis bıçakla rehin alınan çifti saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
Polis bıçakla rehin alınan çifti saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
Samsun'da bir kişinin eski sevgilisi ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alma olayına müdahale eden polis, saldırganın bileğini ısırarak rehineleri kurtardı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T00:15+0300
2021-11-03T00:30+0300
türkiye
polis
ısırma
bıçaklı saldırı
rehin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050424365_0:2:3637:2047_1920x0_80_0_0_baae90152ea4a23495fbc5b908e364ff.jpg
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin elinde bıçakla eski sevgilisi ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi. Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingir fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı. A.Y. gözaltına alınırken, evde eski sevgilisi tarafından rehin alınan E.K. ile kocası A.D. ifadesi alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050424365_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_b741cee9629fd23bd2b8d60539344feb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, ısırma, bıçaklı saldırı, rehin

Polis bıçakla rehin alınan çifti saldırganın bileğini ısırarak kurtardı

00:15 03.11.2021 (güncellendi: 00:30 03.11.2021)
© İHApolis, gözaltına alma
polis, gözaltına alma - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© İHA
Abone ol
Samsun'da bir kişinin eski sevgilisi ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alma olayına müdahale eden polis, saldırganın bileğini ısırarak rehineleri kurtardı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin elinde bıçakla eski sevgilisi ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.
Bu sırada İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin yakınında çilingir fark etti ve zaman kaybetmemek için çilingire kapıyı açtırdı.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.
Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.'nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı.
Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel'in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.
A.Y. gözaltına alınırken, evde eski sevgilisi tarafından rehin alınan E.K. ile kocası A.D. ifadesi alınmak üzere İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:50Bank of America'dan petrol tahmini: 120 dolara yükselebilir
00:41Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız
00:40Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu
00:37Cem Yılmaz'a soru: Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?
00:17Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir
00:15Polis bıçakla rehin alınan çifti saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
00:04TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü
DünAvustralya Başbakanı Morrison: Macron'un ülkemi aşağılamasına izin vermeyeceğim
DünBakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun 'TMO' iddiasına yanıt: Ülkemiz kendine yeterli
DünHollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
DünSergen Yalçın: İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir
DünMuğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı: Seneye çiftçi üretim yapmaz, gıda sıkıntısı yaşanacak
DünCHP'li İlgezdi: Sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış
DünKütahya, Kovid-19 aşılamasında 'mavi kategori'ye geçti
DünPeynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
DünDEDAŞ: Borcunu ödemeyen çiftçiye elektrik verilmeyecek
DünFatih Tezcan'a hakimleri hedef gösterme soruşturması: 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak
DünYemen, Lübnan Büyükelçisi'ni geri çekti
DünAnket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor
DünFacebook, yüz tanıma sistemini kapatacak