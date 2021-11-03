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Türk Yahudisi şarkıcı Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için X Factor’de yarıştı
Türk Yahudisi şarkıcı Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için X Factor’de yarıştı
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katılan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T02:30+0300
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yaşam
israil
türkiye
eurovision şarkı yarışması
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Tel Aviv doğumlu Türk kökenli Yahudi şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini adeta büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.Linet kimdir?Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüdü. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan şarkıcı aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkanı açarak ticaret işine de atıldı.
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israil, türkiye, eurovision şarkı yarışması

Türk Yahudisi şarkıcı Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil edebilmek için X Factor’de yarıştı

02:30 03.11.2021 (güncellendi: 02:46 03.11.2021)
© Linet / InstagramŞarkıcı Linet
Şarkıcı Linet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© Linet / Instagram
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Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki XFactor yarışmasına katılan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başardı.
Tel Aviv doğumlu Türk kökenli Yahudi şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini adeta büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.
Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.
XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

Linet kimdir?

Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi.
İsrail'de doğup büyüdü. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı.
Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan şarkıcı aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkanı açarak ticaret işine de atıldı.
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