Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211103/yeni-asi-migren-ataklarina-son-verdi-1050440716.html
Yeni aşı migren ataklarına son verdi
Yeni aşı migren ataklarına son verdi
15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde 6 aydır hiç baş ağrısı çekmediğini dile getirdi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:59+0300
2021-11-03T13:59+0300
yaşam
ağrı
hastane
doktor
aşı
migren
baş ağrısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050440629_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_741850922e0ffb83750a83a8ce3a5a13.jpg
Migren aşısı, Türkiye'de geçen nisan ayında onay aldı ve uygulanmaya başlandı. İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde ağrılarından kurtulduğunu ifade etti.'7. aşımı olacağım'Geçen haziran ayında aşının ilk dozunu olan Canseverler, 4 aydır hiç ağrısı olmadığını kaydetti. Kendilerine ait bir asansör firmasında çalıştığını belirten Canseverler, atakları nedeniyle işe gidemediği günler olduğunu belirterek "Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her gün migren ağrısı çekiyordum. Tedaviye başladım ama migren ilaçları ile bir sonuca varamadım. Bu iğneyi duyunca başlamaya karar verdim. 29 Haziran'da ilk aşıyı oldum. İlk ay 2 doz aşı uygulandı. Şu an 7'nci aşımı olacağım. Hiçbir atağım kalmadı" dedi.'Eskiden yataktan kalkamıyordum'Migren ağrılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Canseverler, şöyle devam etti:'Bazı hastalar ayda 15 gün ağrı çekiyor'Medicana International İzmir Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, migrenin çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.Polikliniğe başvuran 6 hastadan birinde migren şikayeti olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "Atak sıklığı, şiddeti, ne kadar sürdüğü, ışıktan, sesten etkilenme gibi kriterlere göre, klinik bulgularla migren tanısı konur. Kronik migren ayda 3 ve daha fazla atak geçiren hastalar için kullanılır. Bazı hastalar ayda 15 gün baş ağrısıyla yaşıyor. Bu da günlük yaşam aktivitelerini etkiliyor. İşlerine devam etmelerini engelliyor" dedi. Migrenin nedeninin çok bilinmediğini, damar ya da sinir yapısına bağlı olduğuyla ilgili teoriler bulunduğunu hatırlatan Arslan, genetik risk faktörlerinin yanı sıra ışık, ses ya da bazı yiyecekler nedeniyle atakların değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.'Aşıları hastalar kendileri de yapabilir'Hastaların kendilerini etkileyen durumlara dikkat ederek yaşamlarını sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Arslan, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210929/dr-salcini-anlatti-migren-ataklarini-tetikleyen-7-kritik-faktor-1049356376.html
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050440629_123:0:640:388_1920x0_80_0_0_2e931d1b2fdcd678663e5fe6761623b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ağrı, hastane, doktor, aşı, migren, baş ağrısı

Yeni aşı migren ataklarına son verdi

13:59 03.11.2021
© DHAMigren ağrısı
Migren ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© DHA
Abone ol
15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde 6 aydır hiç baş ağrısı çekmediğini dile getirdi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Kronik migren hastaları Türkiye'de uygulanan yeni bir aşı söz konusu. Şiddetli baş ağrıları olan, ayda 10-15 kez ağrı çeken hastalara uygulanıyor" diye konuştu.
Migren aşısı, Türkiye'de geçen nisan ayında onay aldı ve uygulanmaya başlandı. İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde ağrılarından kurtulduğunu ifade etti.

'7. aşımı olacağım'

Geçen haziran ayında aşının ilk dozunu olan Canseverler, 4 aydır hiç ağrısı olmadığını kaydetti. Kendilerine ait bir asansör firmasında çalıştığını belirten Canseverler, atakları nedeniyle işe gidemediği günler olduğunu belirterek "Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her gün migren ağrısı çekiyordum. Tedaviye başladım ama migren ilaçları ile bir sonuca varamadım. Bu iğneyi duyunca başlamaya karar verdim. 29 Haziran'da ilk aşıyı oldum. İlk ay 2 doz aşı uygulandı. Şu an 7'nci aşımı olacağım. Hiçbir atağım kalmadı" dedi.

'Eskiden yataktan kalkamıyordum'

Migren ağrılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Canseverler, şöyle devam etti:
"Her sabah güne yeni bir atakla başlıyordum. Birkaç ağrı kesicinin üzerine diğer ilaçlardan kullanmak zorunda kalıyordum ve yine bir sonuç alamayınca doktora gidip iğne oluyordum. Serum takılıyordu. O günüm tamamen bitiyordu. Aşıyı duyunca korktum ama doktoruma güvendim ve ağrılardan yorulduğum için 'Denemeye değer' dedim. Aşı vurulduktan sonra ataklar yok oldu. Başka bir ağrı kesici kullanmama gerek kalmadı. Eskiden yataktan kalkamıyordum. Hayatım resmen değişti."

'Bazı hastalar ayda 15 gün ağrı çekiyor'

Medicana International İzmir Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, migrenin çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.
Polikliniğe başvuran 6 hastadan birinde migren şikayeti olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "Atak sıklığı, şiddeti, ne kadar sürdüğü, ışıktan, sesten etkilenme gibi kriterlere göre, klinik bulgularla migren tanısı konur. Kronik migren ayda 3 ve daha fazla atak geçiren hastalar için kullanılır. Bazı hastalar ayda 15 gün baş ağrısıyla yaşıyor. Bu da günlük yaşam aktivitelerini etkiliyor. İşlerine devam etmelerini engelliyor" dedi. Migrenin nedeninin çok bilinmediğini, damar ya da sinir yapısına bağlı olduğuyla ilgili teoriler bulunduğunu hatırlatan Arslan, genetik risk faktörlerinin yanı sıra ışık, ses ya da bazı yiyecekler nedeniyle atakların değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.

'Aşıları hastalar kendileri de yapabilir'

Hastaların kendilerini etkileyen durumlara dikkat ederek yaşamlarını sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Arslan, şöyle devam etti:
"Kronik migren hastaları için yaklaşık 3 aydır Türkiye'de uygulanan yeni bir aşı söz konusu. Şiddetli baş ağrıları olan, ayda 10-15 kez ağrı çeken hastalara uygulanıyor. Bu aşı 6 aya kadar uygulanabiliyor. Aşıları hastalar kendileri de yapabilir. Kasa enjekte ediliyor. Ayda 1 kez hep aynı gün yapılması tavsiye edilir. 3'üncü ayda atakların azaldığı tespit edilirse bir süre ara verilebilir. 6'ncı ayın sonunda atakları tamamen geçenler de olabilir. Kısa dönem bulgulara bakıldığında aşının işe yaradığını söyleyebiliriz. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor."
baş ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
YAŞAM
Dr. Şalçini anlattı: Migren ataklarını tetikleyen 7 kritik faktör
29 Eylül, 15:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:38CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor
14:31Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
14:18EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
14:16Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
14:15İtalya'da 47 yıldır park halinde duran otomobil, turistik cazibe merkezi oldu
14:12Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:09Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
14:03AYM'den Fatih Altaylı'ya telefon
14:01The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
13:59Yeni aşı migren ataklarına son verdi
13:58THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
13:53İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
13:44Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
13:36Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
13:33Kurtulmuş: AK Parti birinci olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
13:26Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu
13:24Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
13:23Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti
13:21Rusya’da İHA’ların tel örgü ile yakalanmasını sağlayacak mühimmat geliştiriliyor