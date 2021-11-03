https://tr.sputniknews.com/20211103/yeni-asi-migren-ataklarina-son-verdi-1050440716.html

Yeni aşı migren ataklarına son verdi

Yeni aşı migren ataklarına son verdi

15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde 6 aydır hiç baş ağrısı çekmediğini dile getirdi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:59+0300

2021-11-03T13:59+0300

2021-11-03T13:59+0300

yaşam

ağrı

hastane

doktor

aşı

migren

baş ağrısı

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Migren aşısı, Türkiye'de geçen nisan ayında onay aldı ve uygulanmaya başlandı. İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır migren ağrılarıyla mücadele eden Cansu Canseverler, yeni aşı sayesinde ağrılarından kurtulduğunu ifade etti.'7. aşımı olacağım'Geçen haziran ayında aşının ilk dozunu olan Canseverler, 4 aydır hiç ağrısı olmadığını kaydetti. Kendilerine ait bir asansör firmasında çalıştığını belirten Canseverler, atakları nedeniyle işe gidemediği günler olduğunu belirterek "Yaklaşık 15 yıldır hemen hemen her gün migren ağrısı çekiyordum. Tedaviye başladım ama migren ilaçları ile bir sonuca varamadım. Bu iğneyi duyunca başlamaya karar verdim. 29 Haziran'da ilk aşıyı oldum. İlk ay 2 doz aşı uygulandı. Şu an 7'nci aşımı olacağım. Hiçbir atağım kalmadı" dedi.'Eskiden yataktan kalkamıyordum'Migren ağrılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Canseverler, şöyle devam etti:'Bazı hastalar ayda 15 gün ağrı çekiyor'Medicana International İzmir Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, migrenin çok sık rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.Polikliniğe başvuran 6 hastadan birinde migren şikayeti olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "Atak sıklığı, şiddeti, ne kadar sürdüğü, ışıktan, sesten etkilenme gibi kriterlere göre, klinik bulgularla migren tanısı konur. Kronik migren ayda 3 ve daha fazla atak geçiren hastalar için kullanılır. Bazı hastalar ayda 15 gün baş ağrısıyla yaşıyor. Bu da günlük yaşam aktivitelerini etkiliyor. İşlerine devam etmelerini engelliyor" dedi. Migrenin nedeninin çok bilinmediğini, damar ya da sinir yapısına bağlı olduğuyla ilgili teoriler bulunduğunu hatırlatan Arslan, genetik risk faktörlerinin yanı sıra ışık, ses ya da bazı yiyecekler nedeniyle atakların değişkenlik gösterdiğini dile getirdi.'Aşıları hastalar kendileri de yapabilir'Hastaların kendilerini etkileyen durumlara dikkat ederek yaşamlarını sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Arslan, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210929/dr-salcini-anlatti-migren-ataklarini-tetikleyen-7-kritik-faktor-1049356376.html

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ağrı, hastane, doktor, aşı, migren, baş ağrısı