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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanları ile ilgili olarak, "Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:24+0300
2021-11-03T12:24+0300
yaşam
yök
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
üniversite
öğrenci
yükseköğretim kurulu (yök)
kontenjan
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinin yüzde 1'inden fazlasını reklam için harcayamayacaklarına işaret eden Özvar, bu konunun AR-GE harcamaları ile bağlantısı konusundaki mevzuatı anlattı.Erol Özvar, vakıf üniversitelerini de araştırma üniversitesi konsepti içerisinde yeni dönemde değerlendireceklerini belirtti.Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, "Dün itibarıyla kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadardır" bilgisini verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/dunyanin-en-iyi-universiteleri-siralamalarinda-bogazici-universitesi-90-sira-gerileyerek-287-oldu-1050313642.html
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yök, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), üniversite, öğrenci, yükseköğretim kurulu (yök), kontenjan

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

12:24 03.11.2021
© AAÜniversitelerde boş kontenjan
Üniversitelerde boş kontenjan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanları ile ilgili olarak, "Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadar" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinin yüzde 1'inden fazlasını reklam için harcayamayacaklarına işaret eden Özvar, bu konunun AR-GE harcamaları ile bağlantısı konusundaki mevzuatı anlattı.
Erol Özvar, vakıf üniversitelerini de araştırma üniversitesi konsepti içerisinde yeni dönemde değerlendireceklerini belirtti.
Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, "Dün itibarıyla kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadardır" bilgisini verdi.
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