https://tr.sputniknews.com/20211103/yok-baskani-prof-dr-erol-ozvar-universite-kontenjanlarinin-yuzde-14u-bos-kaldi-1050435835.html

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanları ile ilgili olarak, "Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T12:24+0300

2021-11-03T12:24+0300

2021-11-03T12:24+0300

yaşam

yök

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

üniversite

öğrenci

yükseköğretim kurulu (yök)

kontenjan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435790_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_678153fbf438fe5c477eb2947a1f89da.jpg

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinin yüzde 1'inden fazlasını reklam için harcayamayacaklarına işaret eden Özvar, bu konunun AR-GE harcamaları ile bağlantısı konusundaki mevzuatı anlattı.Erol Özvar, vakıf üniversitelerini de araştırma üniversitesi konsepti içerisinde yeni dönemde değerlendireceklerini belirtti.Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, "Dün itibarıyla kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadardır" bilgisini verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/dunyanin-en-iyi-universiteleri-siralamalarinda-bogazici-universitesi-90-sira-gerileyerek-287-oldu-1050313642.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yök, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), üniversite, öğrenci, yükseköğretim kurulu (yök), kontenjan